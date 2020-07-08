اتصالات وتكنولوجيا

«هونر» تعلن عن أحدث أسعار هواتفها خلال يوليو

قدرت أجهزة "HONR 8S" بنحو 1749 جنيهًا
المال - خاص 9:50 م, الأربعاء, 8 يوليو 20 9:50 م, الأربعاء, 8 يوليو 20

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أعلنت شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة عن أحدث أسعار أجهزتها سمارت فون المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الحالى.

ووفقًا لأسعار “هونر” قدرت هواتف “8S” بنحو 1749 جنيهًا، وسعرت أجهزة سمارت فون “8S” بقيمة 1999 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات “8A H” بقيمة 2249 جنيهًا، وبلغت هواتف “9X Lite” نحو 3250 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف سمارت فون “HNOR 9x” نحو 4099 جنيهًا، وسعرت أجهزة “9X PRO” بقيمة 4666 جنيهًا.

وبلغت أسعار موبايلات هونر “Band 5 Sport” نحو 419 جنيهًا، وقدرت أجهزة هواتف “HONAR 5” بقيمة 599 جنيهًا.

وحددت أسعار هواتف “Talos Black” بقيمة 1799 جنيهًا، وسعرت أجهزة سمارت فون “Talos brown” بنحو 1999 جنيهًا.

وقدرت أسعار موبايلات “HONOR Heba Black” بنحو 2699 جنيهًا، وبلغت أجهزة هواتف “Heba Gold” بقيمة 3699 جنيهًا.

وسعرت شركة “هونر” أجهزة سمارت فون “Minoios Black” بقيمة 3050 جنيهًا، وبلغت هواتف “Minoios Brown” نحو 3499 جنيهًا.

وقدرت أسعار موبايلات “HONOR Magic Earbuds” بنحو 2333 جنيهًا في السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ويوضح القائمة السعرية لـ “HONOR” في مصر خلال يوليو الحالى:

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بقلم المال - خاص

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