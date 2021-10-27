«هونر» تطلق أول هاتف لتصوير الفيديوهات القصيرة .. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة HONOR عن إطلاق هاتف HONOR 50 في مصر وهو أول هاتف ذكي مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة “الفلوج “.

ويتميز الهاتف الجديد بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، منها إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير “فلوج ” vlog مبهره.

ويأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحه وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية سعة 4300 مللي أمبير.

ويأتي هاتف HONOR 50 بسعر 8999 جنيه (8GB+256GB) وبسعر 7999 جنيه (6GB+128GB) مع مجموعة ألوان مذهلة وهي الكريستالي اللامع، الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل ، كما سيتوفر إصدار (6GB+128GB) من HONOR 50 بلون كود مدون بحروف وتصميم مبهر ومخصص لهواتف HONOR فقط.

وقال هاوس ما المدير التنفيذي لشركة HONOR في مصر “كان هدفنا وراء إطلاق هاتف HONOR 50 هو زيادة الوعي لدى جميع المهتمين بعلامة HONOR في مصر ،حيث قمنا بخلق انطباعا رائعاً بين الوكلاء والموزعين ومعرفة الجهود التي تبذلها HONOR، ومن خلال طرح أول هاتف ذكي لتصوير مدونات الفيديو، نتحمس لتلبية الاحتياجات المتزايدة لصانعي المحتوى .



وأضاف ، أنه للتصوير الخاص بفلوج من خلال الهاتف ،يمكن التبديل بين الأوضاع الستة لتصوير الفيديو مع ميزة استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، لتقدم بذلك تجربة تصوير رائدة واحترافية ،كما يوفر الهاتف أيضاً مزيد من الخيارات فيما يتعلق بإنشاء المحتوى، حيث يمكن للمستخدمين الاستعانة بوضع التجميل والتقاط صور أثناء التسجيل أو استخدام نماذج للفيديو مضافة مسبقاً على الهاتف لإنشاء فيديو بكل سهولة ،كما يمكن استخدام سماعات الرأس اللاسلكية المتصلة عبر البلوتوث كميكروفونات لاسلكية أثناء التقاط الفيديو ، مما يوفر لصناع المحتوى الحصول على جودة صوت أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو، كما يقدم تجربة تدوين فيديو بمنتهى السهولة.

ويمكن إجراء الحجز المسبق لهاتف تصوير الفلوج HONOR 50 بداية من اليوم 26 وحتى 3 نوفمبر من خلال التسوق أونلاين أو من خلال الأسواق مع الحصول على هدايا حصرية ، حيث يشمل العرض سوار HONOR Band 6 هديه بالإضافة إلى ضمان على الشاشة لمدة عام مجاناً حتى يتم طرح HONOR 50 للبيع بشكل رسمي بداية من 4 نوفمبر