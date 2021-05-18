هونر تطرح «Band 6 » في مصر..تعرف علي السعر والمواصفات

أعلنت شركة هونر الصينية عن طرح سوار HONOR Band 6 بالسوق المحلية.

تأتي السوار بسعر 835 جنيه وتساعد الطلاب والموظفين الشباب في تعزيز أدائهم البدني ومراقبة حالتهم الصحية ، لتكون مطروحه للبيع في أسواق معينة في مصر وهم SOUQ, RAYA, 2B, B-Tech, Dream 2000 ومراكز البيع المعتمدة من هونر بداية من اليوم.



وقال جورج زو ، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR ” يعكس إطلاقنا لأحدث سوار لتتبع اللياقة – HONOR Band 6 – التزامنا الراسخ بتقديم منتجات متميزة تمكّن الأشخاص من اتباع أسلوب حياة أكثر صحة وإنتاجية”.



كما توفر الباند مجموعة أساسية من مزايا متابعة الصحة،فتنطلق معززه بميزة رصد تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)والتى تمكن المستخدم من الكشف عن مستويات الأكسجين في الدم، وهي ميزة ضرورية لمراقبه الصحه التنافسيه.



وتقوم باند 6 ايضا بتحديد وتسجيل البيانات حول حالة النوم اليومية للمستخدمين، بما في ذلك النوم الخفيف والعميق ونوم حركة العين السريعة، بالإضافة إلى وقت الاستيقاظ والقيلولة التي تأخذها كل يوم ، كما يوفر HONOR Band 6 أيضاً تقييمات مصممة لتحسين جودة نوم المستخدمين.

وتنطلق الباند ٦ ايضا بعمر بطارية أطول وطاقة تكفي طوال اليوم ، حيث يمكن بشحنه لمرة واحدة أن يستمر لمدة تصل إلى 14 يوماً في ظل ظروف الاستخدام المعتادة و10 أيام في حالات الاستخدام الكثيف، كما أنه مزود بتقنية الشحن السريع ويتيح للمستخدمين الاستمتاع باستخدامه لمدة 3 أيام بعد شحنه بسرعة لمدة 10 دقائق.



إلي جانب ميزة الغلق عن بُعد للمستخدمين وتشغيل كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بهم والتقاط صورة مباشرة من المعصم، بينما تشمل الميزات المفيدة الأخرى التحكم بسهولة في تشغيل الموسيقى، تلقي الإشعارات للمكالمات أو الرسائل، وتنبؤات الطقس، والتنبيهات، وميزة العثور على الهاتف.