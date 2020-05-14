«هونر» تطرح شحنات إضافية من هاتفها 9 اكس لايت بعد نفاذ الحجز المسبق

طرحت شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة اليوم الخميس، عدد من الشحنات الجديدة لهاتفها الذكي الجديد 9 إكس لايت بالأسواق بعد نفاد كميات الحجز المسبق.

وقال هاوس ما مدير شركة هونر بمصر، تتواجد هواتف Honor 9x lite فى فروع راية وبى تك ودريم 2000 وغيره من الفروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا وخامات من الزجاج، حيث ينطلق بسعر 2888 جنيها، وهو ما يعد سعر تنافسي لاقى إعجاب عملاء هونر عند طرحه.

أطلقت الشركة عبر صفحاتها علي السوشيال ميديا مسابقه للعملاء تحت اسم تحدي الانعكاس إذ سيقوم العملاء بتصوير إيه انعكاس للمكان المتواجدين به أو لوجوهم المنعكسة علي يه سطح ويضعوها علي تعليق خاص بالبوست المتواجد الخاص بالمسابقة، علي أن يحصل أكثر تعليق علي نسبة من الإعجاب بجوائز متنوعة وهى هاتف هونر 9x lite والساعة الذكية 2 magic watch والباند 5، علي أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم الإثنين المقبل 23 مايو.

كما يأتي الهاتف أيضا ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 3750 مللي أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.