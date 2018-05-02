هونر تستهدف بيع 60% من أجهزتها خارج الصين بحلول 2022

محمود جمالتستهدف شركه هونر بيع ٦٠٪ من أجهزتها خارج الصين فى ٢٠٢٢.وقال هاوس ما مدير هونر مصر إن الأخيرة بدأت نشاطها بالسوق المحليه فى عام ٢٠١٣ وتحتل المركز الاول فى الصين من حيث حجم الايرادات وعدد الشحنات المبيعة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاربعاء لاطلاق سلسله هواتفه

محمود جمال

تستهدف شركه هونر بيع ٦٠٪ من أجهزتها خارج الصين فى ٢٠٢٢.

وقال هاوس ما مدير هونر مصر إن الأخيرة بدأت نشاطها بالسوق المحليه فى عام ٢٠١٣ وتحتل المركز الاول فى الصين من حيث حجم الايرادات وعدد الشحنات المبيعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاربعاء لاطلاق سلسله هواتفها الذكيه الجديده فى مصر.

واوضح هاوس أن هونر تأتى فى المركز الثالث بالسوق الروسيه اذ يعتبر هاتف هونر ٩ الاكثر مبيعا فى الفئه السعريه بين ٢٥ و٣٠ الف روبل.

واضاف أن الشركه تمتلك ٤ عائلات من هواتف هونر هى v وn وx و lite وتختلف المواصفات الفنيه واسعار الاجهزه من فئه لاخرى.

واشار الى ان هواتف هونر تدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى كما تمتلك متاجر فى روسيا والصين وايطاليا واسبانيا وفرنسا كمنافذ لتجربه الاجهزه وليست بيعها وتسعى لاقامه متاجر مماثله بالقاهرة.

ومن جانبه ذكر ادوار وان مدير مبيعات الشركه انها تسعى الى تقديم خدمات قيمه مضافه جديده للعملاء وبالاخص الشباب لاسيما ان مصر يعمل بها نحو ٢٦ علامه تجاريه فى سوق المحمول.

ولفت الى ان هونر استطاعت بيع ٤٠ مليون وحده من هاتف هونر اكس عالميا خلال المرحله الماضيه.

وذكر ان الشركه ستطرح جهازها الجديد هونر ٧ اكس على موقع جوميا لخدمات التسوق الالكترونى بسعر ٤٦٦٦ جنيها.

وكشف عن تعاون هونر مع شركه هواوى لتصنيع المعالجات، لافتا الى اعتزامها اطلاق جهاز اخر فى مصر على موقع سوق دوت كوم مزود باربع كاميرا هو هونر ٩ لايت بسعر ٣٦٦٦ جنيها.

اما الجهاز الثالث فهو هونر ٧ سى وجار تحديد سعره اما الاخير فهو هونر ايه.