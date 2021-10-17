اتصالات وتكنولوجيا

«هونر» تبحث مع شعبة المحمول خطط تسويق منتجاتها في مصر

مع اتجاه لزيادة نسب ربحية التجار
أحمد عوض 7:04 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 7:04 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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عقدت شركة «هونر» الصينية لهواتف المحمول في مصر، اجتماعًا مع شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، في ضوء بحث الخطط التسويقية التى تنفيذها في إطلاق منتجاتها داخل السوق المحلية بالتعاون مع شبكة الموزعين والتجار خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة “هونر” أعلنت – فى وقت سابق- عن قيامها بإعادة إطلاق سلسلة هواتفها المحمول في السوق المصرية، من خلال تقديم أحدث طرازات الصانع الصيني ومن أبرزها «magic 3» خلال أكتوبر الحالى.

الحداد: سوق المحمول فرصة واعدة للشركات العالمية لزيادة حجم استثماراتها

محمد الحداد

قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفه التجارية، إن الاجتماع الذي عقد مع مسئولى شركة “هونر الصينية” تناول سبل التعاون المشترك مع شبكة تجار المحمول في تنفيذ خططها التسويقية التى تعتمد بشكل كبير في تسويق منتجاتها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف “الحداد” أن الاجتماع قد تناول أيضًا تدعيم تجار المحمول على تقديم العديد من التسهيلات والخدمات المقدمة فى عمليات الترويج وتسويق هواتف “هونر” التى ستشمل امكانية تثبيت نسب الربحية المخصصة للتجار لديها وذلك بما يمكنهم من العمل على عمليات التسويق بدون أي ضغوطات أو تحقيق الكميات المستهدفة “التارجت”.

وأشار إلى أن تلك الخطوة ستعزز من عمليات بيع وتسويق هواتف العلامة الصينية “هونر” خاصة مع تدعيم تجار المحمول والحافظ على نسب ربحيتهم المقررة فى بيع منتجاتها، قائلًا: “العديد من التجار قد اشتكوا من تفاوت هوامش الربحية المقررة لبعض الماركات الأخرى إضافة إلى تكبد الخسائر المالية الناتجة عن تقديم الخصومات على بعض الأجهزة فى ضوء تسويقها محليًا.

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وأكد نائب رئيس شعبة المحمول أن إعادة نشاط العلامة الصينية “هونر” من جديد سينعكس بالإيجاب على حركة سوق هواتف المحمول وزياد حجم الاستثمارات المرصودة بالقطاع، إضافة إلى خلق منافسة شرسة بين مختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا، وهو ما سيسهم في ضبط آليات السوق وزيادة نتائج أعمال قطاع المحمول في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد مباحثات بين شركة “هونر” وشعبة المحمول بالغرفة التجارية على تدعيم خطط العلامة الصينية والعمل على إيجاد فرص العمل للشباب من خلال تعيين الكوادر المدربة في مختلف القطاعات.

وتابع:”سوق هواتف المحمول في مصر تعد من الأسواق الاستثمارية الواعدة أمام الشركات العالمية في زيادة حجم استثماراتها وسط تزايد معدلات النمو وارتفاع المبيعات سنويًا، إضافة إلى أن المشروعات التى تتبناها الدولة في مشروع التحول الرقمي ستعزز من فرص عمليات بيع الأجهزة الإلكترونية، ومنها “المحمول” خلال الفترة المقبلة”.

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مدير المبيعات بالشركة: نعتمد على التجار وزيادة نسب ربحيتهم

في ذات السياق، أكد إسلام شمس، مدير قطاع المبيعات بشركة “هونر مصر”، أن الشركة ستعتمد بشكل كبير على شبكة موزعي وتجار المحمول فى عمليات بيع وتسويق منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه من المرتقب تدعيم الموزعين والتجار الذين سيعملون على بيع وتسويق أجهزة هواتف “هونر” من خلال زيادة نسب الربحية المخصصة لهم على جميع الموديلات المطروحة داخل السوق المحلية.

يذكر أن هونر العالمية يعمل لديها الان اكثر من 10 آلاف موظف و تمتلك 4 مراكز البحث والتطوير و 100 مركز إبداع و 5500 براءة اختراع.

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بقلم أحمد عوض

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