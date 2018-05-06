«هونر» الصينية تستهدف %5 من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر

■ تعاقدت مع «راية للتجارة» على خدمات ما بعد البيع■ كريس بايقونج: 22% زيادة فى شراء السمارت فون بالربع الأول محمود جمال تستهدف شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة، الاستحواذ على %5 من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، قبل نهاية العام الحالى.وقال كريس سون بايقونج، نا

■ تعاقدت مع «راية للتجارة» على خدمات ما بعد البيع

■ كريس بايقونج: 22% زيادة فى شراء السمارت فون بالربع الأول

محمود جمال



تستهدف شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة، الاستحواذ على %5 من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر، قبل نهاية العام الحالى.

وقال كريس سون بايقونج، نائب رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن «هونر» تخطط لبيع 50 ألف هاتف محمول شهرياً، وتراهن على طرح أجهزة هواتف ذكية وتطبيقات تتماشى مع جميع الفئات العمرية والسعرية، وتستهدف الشباب بالأخص.

وأوضح لـ «المال»، أن الشركة تعاقدت مع راية للتوزيع والتجارة، على تقديم خدمات ما بعد البيع، من خلال 30 فرعاً بالجمهورية.

وأكد أن تعاون «هونر» مع شركة “اتصال” كوكيل حصرى لعلامتها التجارية، يقضى بتقديم ضمان 12 شهراً على الأجهزة، ويساهم فى دعم خطط الانتشار من خلال المنافذ التقليدية، والمواقع الالكترونية.

وأشار إلى أن منتجات الشركة متوافرة بدول منطقة الشرق الأوسط والخليج، ومنها العراق وباكستان، بالإضافة إلى أسواق روسيا، وأمريكا، وأوروبا، موضحا أن “هونر” تراهن على 4 موديلات من هواتفها، هى: «V» و «N» و «X» «LITE» . وكشف أن الشركة تسعى للتنافس على المراكز الخمس الكبار بسوق الهواتف العالمية، خلال 2020، والمثلث الماسى بحلول 2022، وذلك ببيع 60 % من أجهزتها خارج الصين.

ورأى أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح جاذبا للاستثمار الأجنبى، بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة، لافتا إلى أن معدل شراء الهواتف الذكية لها ارتفع خلال الربع الأول من 2018 بنسبة بلغت 22 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن شركات الأبحاث التسويقية.

من جانبه، أكد أحمد أبو عوف، رئيس شركة اتصال، الوكيل الحصرى لهواتف هونر فى مصر، أن شركته تسعى للوصول إلى ألف نقطة بيعية خلال الشهور الثلاث المقبلة، وتخطط لزيادتها إلى 2500 نقطة، قبل ديسمبر المقبل.

يذكر أن «هونر»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هواوى الصينية لحلول الاتصالات، وتم فصلها ككيان مستقل نتيجة لزيادة مبيعات هواتفها خلال الفترة الأخيرة، ويعمل فى السوق المصرية نحو 26 علامة تجارية بقطاع المحمول، وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk»، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بحوالى 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة تتراوح بين 35-30 مليار جنيه ، تستحوذ سامسونج الكورية على 43 % منها، تليها هواوى الصينية 23 %، فيما تتوزع النسبة الأخرى على باقى الشركات.