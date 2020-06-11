“هونر الصينية” ترفع أسعار موديلات هواتفها الجديدة من 3 إلى 5%

تعتزم شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة زيادة أسعار موديلات هواتفها الجديدة المقرر طرحها فى السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 3 إلي 5% علي خلفية الارتفاعات المتتالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وقال هاوس ما مدير الشركة في مصر إن الزيادة المرتقبة علي الموديلات الجديدة تمثل رقما لا يكاد يذكر عندما يضاف إلي سعر الهاتف النهائي الذي يقوم المستهلك بشرائه.

وأكد هاوس – في تصريحات لـ “المال”- أن شركته حريصة علي رضاء عملائها الأمر الذي يجعلهم لا يفرضون أي أسعار إضافية علي الهواتف المتواجدة فعليا فى السوق وتم شحنها مسبقا قبل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مثلما حدث مع عدد من الشركات المنافسة فى السوق المصرية حتى الآن .

ومن المعروف أن شركة اتصال هي وكيل العلامة التجارية هونر في مصر .

حافظت العلامة الصينية «أوبو» على صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى سوق الهواتف المحمولة – للشهر الثالث على التوالى – بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 25.2%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر أبريل الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

جاءت “سامسونج” في المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعُا للهواتف المحمولة بحصة سوقية 24% خلال الشهر ذاته.

وحلت العلامة الصينية “هواوي” في المرتبة الثالثة بعد تمكنها من زيادة حصتها السوقية إلى 13.4% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة في السوق المحلية.

وبحسب التقرير، اقتنصت “ريلمي” المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما استطاعت زيادة حصتها السوقية 10.8% من مبيعات القطاع خلال أبريل الماضي.

فيما تراجعت العلامة الصينية “إنفينيكس” للمرتبة الخامسة بعدما أن انخفضت حصتها السوقية إلى 8% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة.

وتمركزت “ريدمي” فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعُا فى سوق المحمولة مستحوذة على حصة سوقية 7.8% من المبيعات خلال تلك الفترة.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة 10.8% من إجمالى مبيعات القطاع.

