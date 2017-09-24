هوندا – مصر تطرح موديلات 2018 في الربع الأول

شريف عيسىتعتزم النيل للتجارة والهندسة – إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكلاء هوندا فى مصر، طرح موديلات 2018 من طرازى CR-V، وسيفيك خلال الربع الأول.قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بالشركة، إنه بمجرد الإعلان عن الجيل الجديد من CR-V تم بيعها بالكامل، وإن المفاوضات الحالية مع الشركة الأم تستهدف

شريف عيسى

تعتزم النيل للتجارة والهندسة – إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكلاء هوندا فى مصر، طرح موديلات 2018 من طرازى CR-V، وسيفيك خلال الربع الأول.

قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بالشركة، إنه بمجرد الإعلان عن الجيل الجديد من CR-V تم بيعها بالكامل، وإن المفاوضات الحالية مع الشركة الأم تستهدف طرح موديلات العام المقبل منها لسد طلب العملاء المتزايد عليها.

وأوضح انه رغم تسعير الشركة لـ CR-V بنحو 800 ألف جنيه، فإن ارتفاع الطلب والحجوزات عليها يشير إلى إدراك العميل ان سعرها مطابق بشكل كبير لجودتها.

وتطرق إسكندرانى إلى تحفظ هوندا العالمية فى طرحها لطرازات جديدة بجانب سيفك، وCR-V، على الرغم من رغبة الوكيل فى تقديم كل ما هو جديد على الساحة العالمية، خاصة أن طرح لأى موديل جديد يستلزم تقديم دراسة متأنية حول مدى قبول السوق له وفرصته فى الاستحواذ على حصة ملائمة.