«هوندا مصر» ترفع أسعار سيارات «أكورد» بنحو 100 ألف جنيه

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، إحدى شركات مجموعة «الفطيم مصر»، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، اليوم، زيادة أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022، بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار هوندا أكورد

الفئة السعر القديم السعر الجديد EX مليون و700 ألف مليون و800 ألف

وتنتمى «أكورد» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات هوندا أكورد بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- نظام التوازن الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة الفرامل عند الطوراي EBA- مساعدة عن المنحدرات HSA- خاصية مراقبة ضغط الإطارات- فرامل يد كهربائية».

ودعمت طرازات «أكورد» بباقة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة- نظام الذكي لركن السيارة- حساسات ركن أمامية وخلفية- خاصية الدخول الذكي- زر تشغيل/ إيقاف المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED- فتحة سقف- إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- خاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة- جنوط 17 بوصة».

وزودت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 سماعات بلوتوث- كاميرا خلفية- عجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت- مكيف هواء أوتوماتيك- مساند أمامية وخلفية- شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة- شاحن لا سلكي للهواتف المحمولة، وغيرها».