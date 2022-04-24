كشفت هوندا النقاب عن خطتها الطموح للمستقبل للقريب ، بهدف طرح 30 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 مع ثلاثة طرازات كهربائية قادمة العام المقبل، حسبما ذكر موقع “كار ديلر”.

وتتسم خطة هوندا بالجرأة، خاصة بالنظر إلى مبيعات العلامة التجارية اليابانية العريقة في المملكة المتحدة، والتي كانت في اتجاه هبوطي خلال العقد الماضي أو نحو ذلك.

وفي حديثه إلى “كار ديلر”، أصر العضو المنتدب لشركة هوندا في المملكة المتحدة ، جان مارك سترينج ، على أن هذه لم تكن مشكلة ، قائلاً: “من الخارج، يبدو انخفاض حجمنا مجنونًا بعض الشيء، لكن في الواقع نحن على ما يرام مع ذلك.”

وأضاف: “نعم، إذا قمنا ببيع 10000 سيارة إضافية فسيكون ذلك أفضل، لكننا نعتقد أن حوالي 30 ألف سيارة تضعنا في مكاننا الجميل من حيث الربحية وقاعدة العملاء والاستدامة للمستقبل.”

وبسؤاله عن الكيفية التي غيّر بها الوباء الطريقة التي تعمل بها شركة هوندا في المملكة المتحدة ، أضاف سترينج: “نحن الآن على اتصال أكثر انتظامًا مع التجار لأننا نلتقي افتراضيًا، وقد أنشأنا طرقًا جديدة لهم للتعرف على المنتجات.”

واضاف: “ما رأيناه يمكن القول إنه تحول سريع في عمليات الشراء المتكررة.”

وتابع: “لذلك بالنسبة للعملاء المخلصين لعلامتنا التجارية، هناك وقت أعتقد أن المبيعات عبر الإنترنت ستنتعش فيه.”

من جهتها، قالت ريبيكا أدامسون، رئيسة قسم السيارات في شركة هوندا بالمملكة المتحدة : “نحن نرى مزيجًا، حيث يحب الناس القيام بأكبر قدر ممكن عبر الإنترنت ، ولكن القليل جدًا منهم يرغبون في القيام بذلك كله عبر الإنترنت.”

وواصلت: “طالما ظل نموذج الملكية كما هو، فهو عنصر باهظ الثمن، وما زالوا يحبون رؤيته ولمسه واختيار اللون.”

هوندا تخطط لاستثمار 40 مليار دولار على السيارات الكهربائية

وأعلنت شركة صناعة السيارات هوندا أنها تنفق 5 تريليونات ين أو حوالى 40 مليار دولار على جهود الكهربة خلال السنوات العشر القادمة، وفقا لتقرير “engadged”.

ولجعل التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالغاز أمرًا ممكنًا، يتعين عليها إطلاق مجموعة واسعة من السيارات عديمة الانبعاثات التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها .

وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لإطلاق 30 طرازًا من طرازات EV بحلول عام 2030 بحجم إنتاج يبلغ 2 مليون سيارة سنويًا، والهدف هو أن تشكل المركبات الكهربائية 40% من أسطولها بحلول نهاية العقد .



ووفقًا لتقارير TechCrunch، تخطط هوندا لأخذ المبادرة في اليابان من خلال تقديم طراز” EV” صغير رخيص للغاية يكلف حوالي 8000 دولار بحلول عام 2024، كما ستطلق سيارات” Prologue” و” Acura” الكهربائية، وكلاهما تم تطويرهما بالاشتراك مع جنرال موتورز، فى شمال أمريكا فى نفس العام.

وفى أوائل أبريل، أعلنت شركتا هوندا وجنرال موتورز أنهما تعملان معًا لتطوير سلسلة من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة استنادًا إلى بنية عالمية وتكنولوجيا بطاريات “Ultium” من جنرال موتورز.