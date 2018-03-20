هوندا – الفطيم ترصد 100 ألف دولار لتطوير مراكز الصيانة خلال العام

بيع 100 سيارة خلال 3 أشهر.. وإطلاق "سيتي" نهاية أبريلأحمد عوضرصدت شركة النيل للتجارة والهندسة، أحدي مجموعة شركات الفطيم، وكيل هوندا، استثمارات تقدر بـ 100 ألف دولار؛ لتزويد شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة من المعدات والأجهزة ﻷصلاح سيارات العلامة الي

بيع 100 سيارة خلال 3 أشهر.. وإطلاق “سيتي” نهاية أبريل





أحمد عوض

رصدت شركة النيل للتجارة والهندسة، أحدي مجموعة شركات الفطيم، وكيل هوندا، استثمارات تقدر بـ 100 ألف دولار؛ لتزويد شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة من المعدات والأجهزة ﻷصلاح سيارات العلامة اليابانية خلال العام الحالى.

وأكد شريف محمود، مدير عام شركة هوندا ، أن استراتيجية المجموعة تعتمد على تطوير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال تزويدها بوسائل التقنية الحديثة تزامنا مع زيادة الطلب ولاسيما أنه سيتم طرح فئات جديدة من “سيتي” بنهاية أبريل المقبل.

وأوضح أن الشركة حققت مستهدفاتها من المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية – لتصل 100 سيارة ، بالرغم من التحديات والاضطرابات الذي يواجهها السوق من ارتفاع الاسعار وانخفاض الطلب، متوقعا أن يشهد أداء السوق ارتفاعا طفيفا فى حدود 2% خلال 2018.

وأشار إلى أن “النيل والهندسة” قررت رفع حصتها اﻷستيرادية من السيارات بهدف تقليص قوائم اﻷنتظار التي امتدت إلى 6 أشهر على طرازات “C-RV”، ولمدة 90 يوما لـ “سيفك”، موضحا أن خطة المجموعة المستهدفة تسير في اتجاه بيع 600 سيارة خلال العام الحالى.

وبين محمود – في تصريحات سابقة – أن “هوندا ايجيبت” تخطط لزيادة حجم مبيعاتها بنسبة 50% من خلال إطلاق الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية بالسوق المحلية هى “سيتي” و”اكورد” المرتقب طرحها خلال 2019.

وأزاحت هوندا اليابانية الستار عن الجيل العاشر من اكورد خلال 2017؛ عبر إطلاق نسختين؛ “اﻷولي” مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 192 حصان، وبعزم أقصى للدوران 260 نيوتن.متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك – أما النسخة الثانية – فتأتي بمحرك سعة 2000 سي سي، بقوة 252 حصان، وبعزم 370 نيوتن متر.