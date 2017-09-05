هوندا إيجيبت تفتتح مركزها الثالث لخدمات ما بعد البيع بالعبور

❐ محمود: طرح الطرازات الجديدة وراء نمو المبيعات 30% أحمد عوض تعتزم شركة هوندا إيجيبت، إحدى مجموعة «الفطيم»، وكيل العلامة هوندا، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمدينة العبور، خلال الشهر الحالي. وأوضح شريف محمود، مدير عام هوندا إيجيبت، أن المركز الجديد سيتم تشغيله بتقنية الـ 3S،

❐ محمود: طرح الطرازات الجديدة وراء نمو المبيعات 30%

أحمد عوض

تعتزم شركة هوندا إيجيبت، إحدى مجموعة «الفطيم»، وكيل العلامة هوندا، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمدينة العبور، خلال الشهر الحالي.

وأوضح شريف محمود، مدير عام هوندا إيجيبت، أن المركز الجديد سيتم تشغيله بتقنية الـ 3S، وقد تم تزويده بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة، فضلا عن أنه سيتضمن أعمال السمكرة والدهان لطرازات العلامة اليابانية هوندا، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ 3000 متر مربع، وباستثمارات تقدر بـ 15 مليون جنيه.

وأكد لـ»المال»، أن خطة «هوندا إيجيبت» ترتكز على التوسع فى شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف المدن والأقاليم خلال الفترة المقبلة، بهدف ارتقاء مستوى خدمة عملاء العلامة اليابانية، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع افتتاح مركز العبور الجديد سترفع هوندا إجمالى عدد مراكز الصيانة إلى 3 مراكز هى «التجمع الخامس وأبورواش»، بالإضافة إلى المركز المرتقب.

وأشار مدير عام هوندا ايجيبت، فى تصريحات سابقة، إلى أن شركته قررت زيادة حجم استثماراتها فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، خلال العام الحالى، بنسبة %30 مقارنة بحجم استثمارات 2016.

وكشف محمود، عن نمو مبيعات «هوندا» بنسبة %30، موضحًا أن الطرزات الجديدة التى تم طرحها بالسوق المحلية وهى «سيفك و cr-v»، لعبت الدور الإستراتيجى فى زيادة المبيعات.

يشار إلى أن «هوندا إيجيبت» طرحت طرازي «سيفك و cr-v» الجديدين كُليًا بالسوق المحلية خلال النصف اﻷول من العام الحالي.