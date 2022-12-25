هونج كونج تعتزم إعادة فتح حدودها مع بر الصين الرئيسي

تعتزم هونج كونج البدء في إعادة فتح حدودها مع بر الصين الرئيسي قبل منتصف يناير المقبل، بهدف العودة إلى مستوى ترتيبات السفر عبر الحدود كما كان قبل “كوفيد”، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي للمدينة.

قال جون لي، الرئيس التنفيذي، خلال مؤتمر صحافي في مطار المدينة أمس السبت، لدى عودته من رحلة إلى بكين التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ، إن الحدود “ستُفتح بالكامل بطريقة تدريجية ومنظمة”.

بر الصين الرئيسي

سيجري فريق “لي” محادثات مع حكومتي شينزن وغوانغدونغ لصياغة خطة لإعادة فتح الحدود، وسيشكّل فريق عمل في المدينة للتركيز على هذه المسألة. أوضح الرئيس التنفيذي أن فريق العمل سيرفع تقاريره بعد ذلك إلى الحكومة المركزية، مشيراً إلى أن الأمور قيد النظر في المرحلة الأولى من الخطة لتشمل الحصة اليومية للمسافرين وأي نقاط مراقبة حدودية ينبغي فتحها.

على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات أُغلقت الحدود بين هونج كونج والبر الرئيسي للصين فعلياً. وفي الوقت الحالي، فإن عدد الزائرين من هونغ كونغ مقيّد بحصة يومية، في حين يتعين عليهم أيضاً الخضوع للحجر الصحي الفندقي لمدة خمسة أيام. كذلك يتعين على زوار البر الرئيسي الحجر الصحي عند عودتهم.

لم يقدم “لي” تفاصيل حول سياسة الحجر الصحي بعد فتح الحدود، مكتفياً بالقول إنه يأمل في العودة إلى ترتيبات ما قبل انتشار الوباء.

يُشار إلى أن معظم نقاط التفتيش الحدودية في هونغ كونغ كانت قد أُغلقت منذ أوائل عام 2020.

الرحلة التي قام بها “لي” إلى الصين كانت بمثابة زيارته الرسمية الأولى منذ توليه منصبه في يوليو الماضي. أخبر لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، “لي” أن المدينة بحاجة إلى مزيد من التكامل مع خطط التنمية في البر الرئيسي وتعزيز دورها كمركز دولي.

المردود الاقتصادي

يمكن أن تشهد هونغ كونغ زيادة تقدر بنحو 7.6% في ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة إعادة الفتح مع بر الصين، وفقاً لخبراء اقتصاديين في “غولدمان ساكس غروب” من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد المحلي هذا العام للمرة الثالثة خلال أربع سنوات. استضافت المدينة ما يقرب من 44 مليون وافد من البر الرئيسي للصين في عام 2019.

وألغت معظم القيود المفروضة بسبب “كوفيد” المتبقية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حظر وصول الوافدين الجدد إلى الحانات أو المطاعم وإنهاء سياسة تطلب من الناس مسح رمز الاستجابة السريعة عند دخول الأماكن. ولا تزال هونغ كونغ تفرض ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

يتخذ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين خطوات سريعة لاستئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي حيث يقوم بإلغاء آخر بقايا سياسة “صفر كوفيد”. كانت “بلومبرج” قد أفادت يوم الخميس الماضي أن الصين تخطط لخفض متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الأجانب في يناير المقبل.