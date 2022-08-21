هونج كونج تسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 31 مارس

سجّلت هونج كونج 6513 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كوفيد-19 يوم الأحد، وهو أعلى رقم مسجل منذ 31 مارس، فيما وسّعت السلطات مرافقها الصحية لمرضى الفيروس وسط زيادة في الإصابات.

كان وو ينغ مينغ، مفوّض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بالمدينة، من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، بحسب بيان للجنة.

وقال مسؤولو الصحة في إفادة يوم الأحد إن العدد الإجمالي للإصابات الجديدة يشمل 6276 حالة محلية و237 حالة لقادمين من الخارج.

تخطط السلطات لإعادة افتتاح مقر معرض إكسبو آسيا العالمي كمرفق صحي للمصابين وستوفر مراكز احتجاز أخرى لمرضى كوفيد.

أشارت الإفادة اليوم إلى وجود ثلاث وفيات مرتبطة بالفيروس، وثمانية مرضى في حالة حرجة. وقال لاو كا هين من هيئة المستشفيات في الإحاطة إن أكثر من 80% من مرضى كوفيد في المستشفى تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.