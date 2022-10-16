«هونج كونج» تستحوذ على %35.2 من صادرات السيارات المصرية

استحوذت «هونج كونج» على الحصة الأكبر من صادرات مصر من السيارات بنسبة %35.2 بقيمة 10 ملايين و17 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى؛ وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

يشار إلى أن صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بلغت نحو 28 مليونا و499 ألفًا و956 دولارا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 41 مليونا و979 ألفا و785 دولارا فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %32.

وجاءت المملكة المتحدة فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر بحصة سوقية %32.5 بإجمالى 9.2 مليون دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة %9.7 بقيمة 2.7 مليون دولار.

وحلت كوت ديفوار فى المرتبة الرابعة بحصة قدرها %4.6 بقيمة 1.2 مليون دولار، أعقبتها ليبيا فى المركز الخامس بحصة %3.9 بنحو 1.1 مليون دولار.

وحصدت الإمارات المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.8 بإجمالى مليون و92 ألف دولار، تلتها السعودية فى المركز السابع بحصة قدرها %3 بنحو 853.3 ألف دولار.

وحصدت السودان المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية %2.4 مسجلة نحو 678.4 ألف دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها.

واقتنصت النيجر المرتبة التاسعة بحصة استيرادية %1.7 بقيمة 484.5 ألف دولار، أعقبتها بنين فى المركز العاشر بحصة قدرها %1 بنحو 311.7 ألف.

وتمركزت غانا فى المرتبة الحادية عشرة بعد انضمامها لقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر لأول مرة خلال يوليو الماضى؛ لتصل حصتها إلى %0.7 من جملة الصادرات خلال 7 أشهر؛ مسجلة نحو 189.5 ألف دولار.

وحلت إسرائيل فى المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية 0.4% بإجمالى 118.5 ألف دولار، تلتها أيرلندا فى المركز الثالثة عشر بحصة قدرها %0.3 بنحو 93.5 ألف دولار.

واحتلت إيطاليا المرتبة الرابعة عشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.3 بقيمة بلغت 92.8 ألف دولار، تلتها قطر فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها 0.2% بإجمالى 51.5 ألف دولار. فيما توزعت الحصة السوقية المتبقية البالغة نحو %0.3 على 3 دول أخرى وهى «فلسطين، وتركيا، وبلجيكا».