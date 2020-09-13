هونج كونج تدشن خطة لمكافحة فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد

دشنت السلطات في هونج كونج حملة واسعة النطاق لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في عموم المدينة، والتي تستهدف من خلالها إعادة احتواء الوباء القاتل، وإعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت.

وخضع مليون و666 ألف شخصا في هونج كونج لفحوصات الكشف عن فيروس المستجد “كوفيد-19″، ما يمثل 22.2% من سكان المدينة، بحسب التقديرات الصادرة عن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج.

إعادة فتح الاقتصاد

وأطلقت حكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج برنامجها الخاص باختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الأول من سبتمبر الجاري، حيث تعتقد السلطات المحلية في المدينة أن ذلك هي أفضل وسيلة لاحتواء الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصيني في أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر تباعا كالنار في الهشيم في بقية دول العالم.

وكان من المقرر أن يستمر البرنامج في الأصل 7 أيام، لكن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة قد مددت آجل فترة إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، مرتين، على أن ينتهي في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وثبت إيجابية ما يربو على 82 ألف شخصا لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بحلول الساعة الرابعة مساء في اليوم الأول من تنفيذ البرنامج، وكان من بين المصابين كاري لام الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارة الخاصة في هونج كونج، ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن حكومة المنطقة الإدارية أن 43 ألف شخصا من سكان هونج كونج البالغ قد خضعوا لفحوصات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء في الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الأرقام أن ما يصل إلى مليون و666 ألف شخصا قد خضعوا لفحوصات فيروس كورونا في اليوم الثاني عشر من المهلة المحددة للبرنامج.

وأمس السبت خضع مليون و616 ألف شخصا لفحوصات فيروس كورونا، وتأكد إصابة 23 منهم بالوباء بعد إعادة الفحوصات عليهم في مركز الوقاية الصحية تحت إشراف وزرة الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة “هونج كونج هيدلاين ديلي”.

وذكر الناطق باسم حكومة المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج: ” نطالب الجمهور العام بالمشاركة في البرنامج من أجل حماية أنفسهم وحماية الآخرين، والمساهمة في الحد من انتشار الوباء في أقرب وقت ممكن، حتى نستطيع العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونستأنف أنشطتنا الاقتصادية من جديد”.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز هونج كونج للوقاية الصحية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 4 آلاف و 938، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء 100 حالة، حتى أمس السبت.