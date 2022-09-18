هونج كونج تتجه لتسجيل عجز مالي يتجاوز 12.7 مليار دولار

تتجه هونج كونج نحو تسجيل عجز مالي يتجاوز 100 مليار دولار هونج كونج (12.7 مليار دولار) عن العام 2022 – 2023، بما يعني تخطي ضعف القيمة المقدّرة بـ56.3 مليار دولار هونج كونجي في الميزانية.

يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تقليص الإيرادات في الوقت الذي يزيد وباء كورونا الإنفاق الحكومي، وفقاً لوزير المالية بول تشان، الذي كتب في مدوّنته اليوم الأحد أن العجز سيتم تقليصه أيضاً من خلال بيع الحكومة لسندات خضراء بقيمة 35 مليار دولار هونج كونجي هذا العام.

قال تشان إن آفاق الاقتصاد لا تزال صعبة، موضحاً أنه في حين أن إجراءات الدعم المالي بما في ذلك قسائم المستهلك الصادرة من الحكومة ستساعد في تعزيز النمو، فإن الدليل على التحسّن هو أن السيطرة على الوباء تتم بشكل أفضل، وعودة السفر عبر الحدود.

وتحسّن معدل البطالة في المدينة هذا العام من أعلى مستوى له عند 5.4% في الفترة من فبراير إلى أبريل، ليصل إلى 4.3% في مايو حتى يوليو، ومن المفترض أن ينخفض ​​بشكل أكبر عندما تصدر أحدث بيانات البطالة هذا الأسبوع.

يتوقع وزير المالية، أن تضخّ المرحلة الثانية من قسائم المستهلك المقرر إصدارها اعتباراً من أول أكتوبر، أكثر من 15 مليار دولار هونج كونجي في السوق الاستهلاكية.

تعتمد آفاق النمو في هونج كونج على سياسة مكافحة “كوفيد-19” ومعدلات الفائدة التي يحدّدها بنك الاحتياطي الفيدرالي.