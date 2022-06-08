هونج كونج الأعلى في تكاليف المعيشة للوافدين وأنقرة الأرخص 

تذيلت أنقرة التركية قائمة المدن صاحبة تكاليف المعيشة الأعلى للوافدين، بينما تصدرت هونج كونج التصنيف للعام الثاني على التوالي.
وبحسب وكالة بلومبرج، تصدرت هونج كونج قائمة الدول ذات تكاليف المعيشة الأعلى بالنسبة للوافدين للعام الثاني على التوالي، بحسب دراسة جديدة.
وشغلت نيويورك وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة في التصنيف. وساهمت الأسعار الأعلى وقوة العملة خلال العام الماضي في المحافظة على مراكز المدينتين، بحسب مؤسسة إي.سي.أ انترناشنال التي نفذت البحث في مارس من العام الجاري. وحلت لندن وطوكيو ضمن المراتب الخمسة الأولى في التصنيف.
وكانت تكاليف الإيجار الباهظة ضمن الأسباب التي بررت احتفاظ لندن ونيويورك بمركزين متقدمين ضمن الخمسة الكبار، وسط ارتفاع الإيجارات في تلك المدن بنسبة 20% و 12% على التوالي.
وحافظت سنغافورا على المرتبة ال13 ضمن الترتيب على الرغم من ارتفاع الإيجارات والبنزين والمرافق هناك، إذ تم تعويض هذه التكاليف المرتفعة بفعل ضعف الدولار السنغافوري مقابل العملات الإقليمية الأخرى خلال الجزء الأخير من فترة المسح، بحسب المؤسسة.
وتراجعت جميع المدن اليابانية في التصنيف جراء ضعف الين، بينما ارتفع تصنيف المدن الصينية – حلت شنغهاي وجوانزو في المرتبتين الثامنة والتاسعة – بدعم من قوة اليوان.
وفيما يلي بيان بنتائج أخرى وردت في المسح:
- قفزت أسعار البنزين بنسبة 37% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي في جميع المدن، بينما سجلت بيروت زيادة بنسبة 1,128%.
- مدينة أنقرة التركية هي أرخص مدينة في العالم بالنسبة للوافدين، بعد أن تراجعت خمس مراكز إلى المركز ال207.
- أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة أسعار زيت الطعام بنسبة 25% في المتوسط العام الماضي في جميع المدن الواردة في التصنيف.
- كانت أسعار الوقود في طهران هي الأرخص، إذ بلغ سعر لتر البنزين 0.09 دولار فقط.
- بلغ سعر فنجان القهوة 5.21 دولار، ولتر البنزين 3.04 دولار، وكيلو الطماطم 11.51 دولار، مما رشح هونج كونج لكي تستقر عند قمة التصنيف.
- وعلى الرغم من أن هونج كونج تأثرت بدرجة أقل بمعدلات التضخم العالمية المرتفعة مقارنة بالأماكن الأقليمية والعالمية الأخرى العام الماضي، لكنها ظلت الأعلى من حيث تكاليف المعيشة في العالم، بحسب بيان صحفي صدر عن المديرة الإقليمية لمؤسسة إي.سي.أ انترناشنال في منطقة آسيا لي كواني.
- وتابعت:” كانت قوة الدولار الهونج كونجي، المربوط بالدولار الأمريكي، العام الماضي هي السبب وراء محافظة هونج كونج على ترتيبها كأكبر وجهة من حيث تكاليف المعيشة للوافدين عالميا مقابل تراجع قيمة العملات الأخرى.”
- وأقبلت مؤسسة إي.سي.أ انترناشنال على تحليل أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في أكثر من 490 مكان عالميا، بينما وضعت بيانات الإعاشة في الاعتبار. وتمت مقارنة تكاليف الإيجارات في الأماكن التي يسكنها عادة الوافدين في ما يربو على 410 مكان عالميا.
- وشاركت في التصنيف 207 مدينة في 120 دولة.
- وفيما يلي بيان بأعلى 20 مكان في العالم من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للوافدين:
- 1- هونج كونج
- 2- نيويورك
- 3- جنيف
- 4- لندن
- 5- طوكيو
- 6- تل أبيب
- 7- زيورخ
- 8- شنغهاي
- 9- جوانزو
- 9- سيول
- 10- سيول
- 11- سان فرانسيسكو
- 12- شينزهن
- 13- سنغافورا
- 14- بكين
- 15- القدس
- 16- بيرن
- 17- يوكوهاما
- 18- كوبنهاجن
- 19- أوسلو
- 20- تيبيه