هونج كونج الأعلى في تكاليف المعيشة للوافدين وأنقرة الأرخص 

تذيلت أنقرة التركية قائمة المدن صاحبة تكاليف المعيشة الأعلى للوافدين، بينما تصدرت هونج كونج التصنيف للعام الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة بلومبرج، تصدرت هونج كونج قائمة الدول ذات تكاليف المعيشة الأعلى بالنسبة للوافدين للعام الثاني على التوالي، بحسب دراسة جديدة.

وشغلت نيويورك وجنيف المرتبتين الثانية والثالثة في التصنيف. وساهمت الأسعار الأعلى وقوة العملة خلال العام الماضي في المحافظة على مراكز المدينتين، بحسب مؤسسة إي.سي.أ انترناشنال التي نفذت البحث في مارس من العام الجاري. وحلت لندن وطوكيو ضمن المراتب الخمسة الأولى في التصنيف.

وكانت تكاليف الإيجار الباهظة ضمن الأسباب التي بررت احتفاظ لندن ونيويورك بمركزين متقدمين ضمن الخمسة الكبار، وسط ارتفاع الإيجارات في تلك المدن بنسبة 20% و 12% على التوالي.

وحافظت سنغافورا على المرتبة ال13 ضمن الترتيب على الرغم من ارتفاع الإيجارات والبنزين والمرافق هناك، إذ تم تعويض هذه التكاليف المرتفعة بفعل ضعف الدولار السنغافوري مقابل العملات الإقليمية الأخرى خلال الجزء الأخير من فترة المسح، بحسب المؤسسة.

وتراجعت جميع المدن اليابانية في التصنيف جراء ضعف الين، بينما ارتفع تصنيف المدن الصينية – حلت شنغهاي وجوانزو في المرتبتين الثامنة والتاسعة – بدعم من قوة اليوان.

وفيما يلي بيان بنتائج أخرى وردت في المسح: