هوم وركس تفتتح فرعاً بكايرو فستفال

المال خاص :افتحت هوم وركس- التابعة لمجموعة الفطيم - آخر فروعها بكايرو فستيفال سيتى باستثمارات تتجاوز 70 مليون جنيه.وقال عصام حافظ ، المدير الاقليمي للفطيم للبيع بالتجزئة في مصر والاردن ولبنان،فى بيان حصلت المال على نسخة منه، إن الفرع يقدم وجهة متخصصة و حصرية فى مصر فى البحث عن كل ما يحتاجه المنز

المال خاص :

افتحت هوم وركس- التابعة لمجموعة الفطيم – آخر فروعها بكايرو فستيفال سيتى باستثمارات تتجاوز 70 مليون جنيه.

وقال عصام حافظ ، المدير الاقليمي للفطيم للبيع بالتجزئة في مصر والاردن ولبنان،فى بيان حصلت المال على نسخة منه، إن الفرع يقدم وجهة متخصصة و حصرية فى مصر فى البحث عن كل ما يحتاجه المنزل، وحلول جديدة ومنتجات “اصنعها بنفسك” التي تساهم في توفير الوقت للمستهلك.

تتنوع منتجات هوم وركس من العلامات التجارية العالمية الشهيرة و الحصرية من خلال أربعة فئات رئيسية هي: منتجات “اصنعها بنفسك” والادوات والمعدات المنزلية ، والمفروشات الخارجية و معدات الحدائق، بالإضافة إلى جميع مستلزمات واسلوب الحياة المنزلية.

وهوم وركس يقدم لعملائه فى مصر فرصة فريدة لتجربة المنتجات قبل شرائها من خلال اماكن مخصصة لذلك ومنتشرة في ارجاء المكان. وقد تم تدريب العاملين و خبراء المنتجات على تقديم المساعدة للعملاء ليتمتعوا بتجربة تسّوق مميزة ومجزية . كما يمكن للعائلات الاطمئنان على أطفالهم فى المنطقة المخصصة للاطفال (بلاي زون)، مما يسمح لهم بالتسوق فى هدوء.

وتعتبر هوم وركس احدث العلامات التجارية التابعة للفطيم المتخصصة فى جميع مستلزمات واسلوب الحياة المنزلية، ويقدم هوم وركس لعملائه مجموعة متنوعة من المنتجات الانيقة والملهمة من خلال أربعة فئات رئيسية هى: منتجات “اصنعها بنفسك” والادوات والمعدات المنزلية ، والمفروشات الخارجية و معدات الحدائق، بالإضافة إلى جميع مستلزمات الحياة المنزلية.

