هوم تاون تستثمر 40 مليون جنيه فى التجمع الخامس

رضوى عبد الرازق: أطلقت شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أحدث مشروعاتها العقارية، مينى كومباوندهوم تاون 3 بالتجمع الخامس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون جنيه. وقال أحمد جمال، مدير عام الشركة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 3400 متر مربع بمنطقة بيت الوطن، وهو عبارة عن



رضوى عبد الرازق:



أطلقت شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أحدث مشروعاتها العقارية، مينى كومباوندهوم تاون 3 بالتجمع الخامس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقال أحمد جمال، مدير عام الشركة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 3400 متر مربع بمنطقة بيت الوطن، وهو عبارة عن 4 عمارات أرضى، و3 أدوار تضم حوالى 40 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 120 إلى 250 متر مربع، ويتراوح سعر المتر بين 6000 إلى 7500 جنيه مصري.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع بنسبة بنائية تصل إلى 50% والمساحة المتبقية خدمات عامة وترفيهية للأطفال ولاند سكيب، كما تقدم الشركة العديد من التسهيلات المتنوعة للعملاء لتلبيه احتياجاتهم.

وأكد أن تنفيذ المشروع يتم على غرار مشروعى هوم تاون 1 و2 ، مشيرا إلى أنه تم تغيير مسميات مشروعات الشركة من بروچ ١ و ٢، إلى هوم تاون ١ و ٢ لتفادى الخلط، أو تشابه الأسماء بين مشروعات الشركة والشركات الأخرى، مؤكدا أنه تم بيع 90% من المشروعين.

