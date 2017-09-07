هوميرا لعلاج الالتهابات يحقق 16 مليار دولار سنويا لأبفى

خالد بدر الدين سجلت شركة أبفى الأمريكية AbbVie للأدوية أكثر من 100 براءة اختراع على مدار حوالى 15 عاما، لضمان عدم تقليد عقارها هوميرا، الذى يحقق لها أعلى المبيعات، والتى تتجاوز 16 مليار دولار سنويا منذ عام 2002 وحتى الآن. وذكرت وكالة بلومبرج أن عقار هوميرا الذى اخترعته شركة أبفى AbbVie يعالج العد



خالد بدر الدين

سجلت شركة أبفى الأمريكية AbbVie للأدوية أكثر من 100 براءة اختراع على مدار حوالى 15 عاما، لضمان عدم تقليد عقارها هوميرا، الذى يحقق لها أعلى المبيعات، والتى تتجاوز 16 مليار دولار سنويا منذ عام 2002 وحتى الآن.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عقار هوميرا الذى اخترعته شركة أبفى AbbVie يعالج العديد من الأمراض، ومنها التهاب المفاصل والروماتويد والصدفية ويباع فى العديد من دول العالم ويحقق مبيعات قياسية منذ طرحه فى الأسواق، ولم تتمكن أى شركة منافسة من تقليد مكوناته، بعد أن تمكنت شركة أبفى AbbVie من تسجيل براءات اختراع لكل مكون من مكوناته الفعالة فى العلاج حتى لا تقلدها الشركات الأخرى.