«هومز مارت» تفتتح صالتي عرض في التجمع الخامس وزايد خلال يوليو.. و200 ألف منتج على منصتها

قال محمود إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة هومز مارت لتجارة الأثات والسلع المنزلية، إن شركته بصدد افتتاح صالتين عرض لها فى منطقتين التجمع الخامس والشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، خلال يوليو المقبل وذلك لإثراء تجربة المستخدمين قبل تنفيذ أية تجربة شراء أونلاين فعلية، مؤكدًا أن الشركة لن تنفذ أية معاملات مالية للبيع والشراء داخل هاتين الصالتين.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة، اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على محاور إستراتيجياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف إبراهيم أن هومز مارت عبارة عن مول تجاري لتجارة الأثاث أونلاين يلبي احتياجات كل الشرائح السعرية، منوهًا بأن الشركة تتعامل مع نحو 3 آلاف مورد فى مجال صناعة الأثاث، وتضم منصتها الإلكترونية نحو 200 ألف منتج.

وألمح إلى أن شركته بدأت عملها فى مصر مطلع 2020 ثم توسعت فى السوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي،

لافتًا إلى أن عملية الاستحواذ التي نفذتها هومز مارت على mock up studio الألمانية، من شأنها مساعدة العملاء على تنفيذ تصميمات وديكورات المنازل، خاصة أنه يوجد نوعان من العملاء؛ أحدهما يعرف ما يريد شراءه مسبقًا، والآخر يرغب فى شراء أثاث أو أجهزة منزلية لكنه غير قادر على اتخاذ القرار ويحتاج إلى استشارة أو توجيه.

فى سياق متصل تطرّق إلى أن القوى الشرائية للمستهلك المصري موزعة على كل المنتجات المعروضة على موقع هومز مارت،

كاشفًا أن الشركة تبحث حاليًّا تصنيع بعض منتجات الأثاث تحت علامتها التجارية، بالتعاون مع مصنعين محليين، وما زالت تدرس كل التفاصيل فى هذا الصدد.

وذكر أن الشركة نجحت، خلال العامين الماضيين، في توفير 20 ألف وظيفة غير مباشرة بمصر في قطاع صناعة الأثاث، مبينًا أن حجم سوق صناعة الأثاث محليًّا يتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار سنويًّا، مقابل 15 مليارًا فى السوق السعودية.

ولفت إلى أن هومز مارت تستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى قطاع صناعة الأثاث، وتعمل جاهدة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجال، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع أن الشركة أسست كذلك ذراعًا استثماريًّا لها فى مجال الشحن واللوجيتسيات لتسهيل نقل قطع الأثاث إلى العملاء، مشيرًا إلى أن هومز مارت تطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التى تعاني عيوبًا في الصناعة.

وتطرّق إلى أن “هومز مارت” حصلت، خلال المرحلة الماضية، على تمويلات تتجاوز الـ15 مليون دولار تم توظيف جزء منها فى بناء علامتها التجارية والتوسع فى أسواق جديدة، منوهًا بأن قرار الشركة اختراق أية أسواق جديدة بعد السعودية يحتاج إلى إعداد دراسات وافية مسبقًا.

من جانبه رأى محمد شلبي، مدير هومز مارت مصر، أن السوق تشهد حاليًّا حالة اضطرابات واضحة فى آليات العرض والطلب؛ على خلفية ارتفاع مستويات التضخم، والتى أدت إلى زيادة مستويات الأسعار،

كما أن الزيادة فى الطلب على الأثاث والأجهزة المنزلية تقابلها مجموعة من التحديات المؤقتة المتعلقة بسلاسل التوريد، إلا أنه من المتوقع أن تستقر السوق سريعًا مع زيادة القوي الشرائية، ومن ثم استقرار أو انخفاض الأسعار، خاصة فى ظل النمو العقاري الذى شهدته مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ولفت شلبي إلى أن إجمالي عدد موظفي الشركة يصل إلى 600 موظف، موضحًا أن هومز مارت لديها خط ساخن يحمل رقم 15829 للرد على كل استفسارات العملاء، كما تمتلك كذلك مخازن فى مدينة السادس من أكتوبر.