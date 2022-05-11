«هومز مارت» تبدأ عمليات الاستيراد والتصدير بين فرعيها في مصر والسعودية

أعلنت هومز مارت ، المنصة الرائدة في تجارة الأثاث والمنتجات المنزلية في الشرق الأوسط اليوم، عن بدء تنفيذ أولى عملياتها التجارية إلى المملكة العربية السعودية، تمهيداً لمرحلة جديدة في صناعة الأثاث بالمنطقة.

وتبادر هومز مارت بتلك الخطوة بهدف دعم التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، إيماناً بأن الموقع الجغرافي المميز للشركة وقدرتها على الوصول إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو، يحملها مسؤولية تنمية وتوسيع حجم التجارة بالمنطقة.

ومن المنتظر بفضل صفقات هومز مارت التجارية من مصر إلى المملكة العربية السعودية أن تتيح هومز مارت للصناعة المصرية رؤية وقراءة وافية للسوق السعودية ومتطلباته، حيث تبشر المرحلة الجديدة بوضع مميز للشركة يمكنها من تعزيز الصلات بين الأسواق المجاورة، ومع استمرار تنامي الطبقة المتوسطة بالمنطقة، وزيادة فرص نفاذ المصنعين المصريين والعلامات التجارية المصرية إلى الأسواق الإقليمية، تستطيع هومز مارت بموقعها المثالي دعم هذه الخطوة الهامة وتشجيعها.

جدير بالذكر أن قوى الاقتصاد الكلي تجعل عمليات هومز مارت العابرة للحدود جذابة بالنسبة للتجار والمشترين في المملكة العربية السعودية، فقد ساهمت عدة عوامل، وهي ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، وتأثيره على ارتفاع تكاليف الاستيراد من الصين وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن التأثير السلبي لأزمة كورونا على سلاسل التوريد، في بروز هومز مارت كحل مناسب يقدم بدائل بأسعار معقولة في صناعة الأثاث.

ومنذ بداية نشأتها، تعتمد هومز مارت على الكفاءة، كجوهر للرقمنة التي اتخذتها لتحسين وتوسيع نطاق عملياتها التجارية، وقد أدت جهودها في هذا الصدد إلى جعل الخدمات اللوجستية أسرع بنسبة 80% وأكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة 30%.

وتدير هومز مارت عملياتها التجارية بمصر من خلال موقع استراتيجي بالقرب من مدينة دمياط، أحد أكبر مراكز تصنيع الأثاث في الشرق الأوسط.

وقال ابراهيم محمد، الشريك المؤسس ومدير عمليات هومز مارت، إنهم متحمسون لبدء انطلاق عملياتهم التجارية يبن المملكة العربية السعودية ومصر، كونها تمثل علامة فارقة لهومز مارت والتجارة الإقليمية، لافتا إلى أن استراتيجيتهم لاتعتمد فقط على العمل في كلا السوقين، ولكن التقريب بينهما وخلق فرص للتعاون التجاري الفعال.

وأضاف محمد أن تعطل سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى موقعهم الاستراتيجي في دمياط والخدمات اللوجستية السريعة والفعالة التي يقدمونها من حيث التكلفة، تجعل تعميق التجارة السعودية-المصرية في الأثاث والسلع المنزلية مكسبًا للجميع.

ويأتي إعلان اليوم في أعقاب التقدم السريع الذي حققته هومز مارت على الصعيدين التشغيلي والجغرافي. ففي أكتوبر 2021، أطلقت هومز مارت شركة للخدمات اللوجستية الخاصة بها بهدف رقمنة الصناعة، وفي نوفمبر 2021، توسعت الشركة في المملكة العربية السعودية ، وهو سوق ضخم يبلغ حجمه 15 مليار دولار وينمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى 10%.

كما استطاعت الشركة مضاعفة إجمالي عملياتها ثلاثة أضعاف في 2021 عما كانت عليه في 2020، بفضل طلب المستهلكين الهائل، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت هومز مارت عن استحواذها على شركة التكنولوجيا MockUp Studio ومقرها برلين، لتصبح أول شركة ناشئة مصرية تتوسع في ألمانيا بهدف إضافة انشطة جديدة لها.