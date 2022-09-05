«هومزمارت» للأثاث تحتفل بوصول عدد عملائها إلى مليون مستخدم

تحتفل مجموعة “هومزمارت” المتخصصة في تجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، بنجاحها للعام الثالث على التوالي، وذلك منذ تأسيسها في 2020 من قبل رائدي الأعمال محمود إبراهيم وإبراهيم محمد.

وتستهدف “هومزمارت” رقمنة سوق الأثاث والسلع المنزلية غبر المتصلة بالإنترنت من خلال ربط المستهلكين مباشرة بالموردين، وتقديم تجربة تسويقية فريدة تتناسب مع أذواق العملاء المختلفة.

شراكات و توسعات

واستطاعت “هومزمارت” خلال الفترة الماضية تحقيق العديد من النتائج المؤثرة، منها اكتساب ثقة مليون مستخدم للتطبيق بفضل كل تقدمه من منتجات وأدوات منزلية فريدة وبأسعار معقولة تناسب الجميع عبر شراكة مع شبكة قوية من 2000 مورد من الصناع و الحرفيين.

كما توسعت المنصة بقوة خلال الفترة الماضية إلى السوق السعودية والذي يصل حجمه إلى 15 مليار دولار، وقامت بافتتاح صالات عرضها الرقمية الأولى من نوعها، للتفاعل المباشر مع العملاء.

تغطي 16 محافظة مصرية وسلمت أكثر من 500 ألف منتج

وتحظى منصة الأثاث المصرية على مكانة متميزة، جعلها الخيار الأول لمتسوقي الأثاث والسلع المنزلية، ففي خلال الثلاث سنوات الماضية تمكنت “هومز مارت” من تسليم أكثر من 500,000 منتج.

وساعدت سلتها المتنوعة من ما يزيد عن 250000 منتج على الموقع في فرش أكثر من 200,000 منزل مصري، كما تغطي المنصة 16 محافظة.

الرئيس التنفيذي لـ “هومز مارت” : نسعى لاستكمال التوسع في الأسواق المجاورة

وقال محمود إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “هومزمارت” :” أفخر بما وصلنا إليه اليوم، فقد بدأنا في فترة صعبة على كافة الجوانب بسبب جائحة كورونا، وتمكنا خلال الثلاث سنوات الماضية من تحقيق الكثير بفضل ثقة العملاء ودعم شركائنا، بالإضافة إلى جهود فريق هومزمارت المتجانس”.

وأضاف إبراهيم “لدينا المزيد لتلبية توقعات عملائنا، وحريصون على استكمال النمو والتوسع في الأسواق المجاورة الواعدة”.

ويذكر، أن إجمالي حجم استثمارات “هومزمارت” قد وصل إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، وذلك عقب إغلاقها جولة استثمارية فئة Pre-Series B الشهر الماضي، بقيادة صندوق الاستثمار السعودي ” إس تي في STV” لرأس المال الاستثماري التكنولوجي.

وتستخدم المنصة التمويل الجديد في تحسين سلاسل القيمة الخاصة بمبيعات الأثاث، وإطلاق حلول مبتكرة للتصميم الداخلي، بالإضافة إلى زيادة صالات عرضها الرقمية وتطوير عملياتها اللوجيستية.