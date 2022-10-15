«هومزمارت» تُطلق حملة «صُنع في دمياط"» لدعم صُناع الأثاث المصريين

أعلنت هومزمارت – المنصة الرقمية الناشئة لتسويق الموبيليا والأثاث في مصر والشرق الأوسط – عن إطلاق حملة ترويجية موسعة تحت شعار “صُنع في دمياط” على تطبيقها وموقعها الإلكتروني في الفترة من 12 حتى 24 أكتوبر الحالي.

تستهدف الحملة دعم صُناع الأثاث في دمياط، قلعة صناعة الموبيليا وعاصمة الأثاث الراقي في مصر والشرق الأوسط، والترويج لمنتجاتهم الراقية المصنوعة من الأخشاب الطبيعية.

عشرات من المشتركين بحملة هومز مارت

شارك في الحملة عشرات من صناع الاثاث المصريين ، لعرض منتجاتهم وتسويقها طبقًا لأحدث أساليب التجارة الإلكترونية والعرض الرقمي، وهو ما يوفر على المتسوقين مشقة السفر والذهاب للمواقع الفعلية للمنتجين والعارضين في دلتا مصر، بالإضافة للخصومات الهائلة التي تقدمها الحملة وتصل إلى 40% على أجود أنواع الأثاث.

الرئيس التنفيذي لشركة هومز مارت: أثاث دمياط وفقا لأرقى معايير الجودة العالمية

وتعليقًا على إطلاق هذه الحملة، قال محمود إبراهيم-المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هومزمارت: أطلقت هومزمارت حملة “صُنع في دمياط” إيمانًا منا بالجودة الفائقة لمنتجات الأثاث والموبيليا الراقية التي تتميز بها دمياط، عاصمة الأثاث والموبيليا في مصر والشرق الأوسط والتي تضم عددًا هائلًا من كبار صناع الأثاث في المنطقة.

وأضاف، تسعى الحملة للترويج لصناعة الأثاث الدمياطي وتقديم خصومات تصل إلى 40% لتشجيع المتسوقين على شراء الأثاث الذي ينافس أرقى معايير الجودة العالمية.

الحملة تتوافق مع توجهات الدولة

يأتي إطلاق هومزمارت لهذه الحملة متوافقًا مع توجهات الدولة للترويج لصناعة الأثاث في مصر، حيث أقامت الحكومة مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان، وتضم أكثر من 1300 ورشة لصناعة الأثاث والموبيليا فيما يُعد أكبر تجمع لهذه الصناعة التقليدية الشهيرة في مصر والشرق الأوسط. .

مدير عام هومز مارت: الحملة حظت بإقبال من كبار مصنعي الأثاث

من جانبه أشار محمد شلبي مدير عام هومز مارت في مصر إلى أن إطلاق حملة “صنع في دمياط” حظت بإقبال كثيف من كبار مصنعي الأثاث في دمياط، حيث شارك العشرات من المعارض والمصنعين من دمياط في هذه الحملة التي نتوقع أن تصل مبيعاتها إلى عدة ملايين من الجنيهات.

و أضاف أن هومز مارت ستسعى لإطلاق حملات ترويجية مماثلة لتضم عدد أكبر من العارضين بخصومات هائلة، الأمر الذي يصب في مصلحة المتسوقين والمنتجين في الوقت نفسه.