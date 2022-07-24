«هومزمارت» تطلق صالتي عرض في منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد

افتتحت شركة هومزمارت لبيع قطع الأثاث والسلع المنزلية أونلاين صالتي عرض في منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، لتضع المنصة الإلكترونية بذلك بصمة مميزة لها على الأرض وتتعامل بشكل مباشر مع عملائها.

وتقدم صالات عرض هومزمارت تجربة رقمية فريدة من نوعها مع إمكانية الوصول إلى آلاف المنتجات بالمنصة، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجعل تجربة شراء الأثاث أكثر رفاهية، حيث تسمح التكنولوچيا المستخدمة بتلك الصالات للعملاء بقياس وتصميم المساحات تلقائيا لتتناسب مع تصوراتهم وبنية الغرف، كما تمكنهم من تصور قطع الأثاث والتشطيبات في منازلهم قبل الشروع في عملية الشراء، وذلك بناءً على إرشادات التصميم الداخلي والديكور.

وعن طريق المزج بين مزايا التسوق العادي والحلول الرقمية التي يتيحها التسوق الإلكتروني، سيتمكن عملاء “هومزمارت” من اختيار قطع الأثاث والسلع المنزلية التي تناسب أذواقهم بتكلفة أقل وبشكل أكثر فعالية ويسر، وذلك من خلال شاشات تفاعلية وإرشادية، تساعدهم في العثور على أفضل العناصر المناسبة لأذواقهم قبل العودة للطلب عبر الإنترنت من منصة “هومزمارت”.

يشار إلي أنه لن تنفذ أية معاملات مالية للبيع والشراء داخل هاتين الصالتين، ولكن سيقتصر دور صالات العرض على تسهيل عملية التسوق والاختيار على المنصة.

من خلال تلك الانطلاقة الجديدة، تستهدف “هومزمارت” تطوير حلول رقمية تواكب التطور التكنولوجي العالمي، وإدماجها في صناعة الأثاث والسلع المنزلية بالسوق المصرية، وذلك في إطار توسع نطاق عمليات المنصة التشغيلية واتساع حجم عملائها، حيث تخدم “هومزمارت” حاليا 20 مليون منزل، وتستهدف منتجاتها جميع المستخدمين بالسوق، وكافة أعضاء الأسرة بمختلف أعمارهم، و أذواقهم، واحتياجاتهم.

وتعليقا على هذا التوسع، قال محمود إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بشركة “هومزمارت” لتجارة الأثات والسلع المنزلية، ” قمنا بافتتاح هاتين الصالتين بعد أبحاث دقيقية حول طرق تحديث التجربة التسويقية في صناعة الأثاث والسلع المنزلية لنكون أقرب إلى عملائنا، فنحن نسعى دائما إلى تثقيف وإلهام العملاء من خلال تبني إستراتيجية رقمية / غير رقمية / رقمية تعزز من التفاعل مع المستهلك، وتربط بين تجربة التسوّق العادي ومميزات التسوق عبر الانترنت”.

وأضاف: ستتوسع “هومزمارت” خلال الأشهر المقبلة في مناطق أخرى، فنحن نتفهم احتياجات المستهلكين المختلفة ونراعي اعتباراتهم المتعلقة بالتسوق والشراء، وبشكل خاص هؤلاء الذين يحتاجون إلى إستشارة أو توجيه عند شراء قطع الأثاث والسلع المنزلية”.

وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من قيام المنصة بالاستحواذ على شركة التكنولوجيا الناشئة “موك أب ستوديو” الألمانية، بهدف دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصناعة الأثاث والسلع المنزلية.