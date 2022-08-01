«هومزمارت» ترفع استثماراتها إلى 40 مليون دولار بعد الحصول على جولة تمويل

أعلنت مجموعة “هومزمارت” في تجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، عن جمع مبلغ 23 مليون دولار في جولة تمويلية Pre-Series B، ليصل بذلك إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، وذلك بمشاركة صندوق الاستثمار السعودي “إس تي في STV”، لرأس المال الاستثماري التكنولوجي، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى جانب مستثمرين حاليين مثل: Impact46 و Outliers Ventures و Rise Capital و NUWA Capital.

يأتي هذا الاستثمار بعد التوسع القوي للشركة في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، حيث استطاعت الشركة اختراق سوق حجمه 15 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي مركب يصل نسبته إلى 10% ومع وجود أكثر من 45 ألف منتج في الكتالوج، ركزت “هومزمارت” بشكل كبير على تمكين قطاع تصنيع الأثاث السعودي المحلي الذي يصل إلى أكثر من 60% من إجمالي مبيعات الشركة، مما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما جاءت تلك الجولة الاستثمارية في أعقاب جولة التمويل المبدأية التي أغلقتها المجموعة بقيمة 17 مليون دولار قي منتصف العام الماضي.

وتعتزم “هومزمارت” استخدام حصيلة التمويل الجديد في تحسين سلاسل القيمة الخاصة بمبيعات الأثاث – ويشمل توسيع تواجد المنصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق حلول مبتكرة للتصميم الداخلي (بعد الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الناشئة الألمانية “موك أب ستوديو” ومقرها برلين)، وكذلك زيادة صالات عرضها الرقمية – الأولى من نوعها- عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطوير عملياتها اللوجستية.

حققت “هومزمارت” نموًا بنسبة 300% سنويا خلال العام الماضي، وتخدم في الوقت الحالي أكثر من 25 مليون منزل بين مصر والسعودية، مع أكثر من 150 ألف منتج فريد للعديد من العلامات التجارية والمصانع والحرفيين في المنطقة.

كما أطلقت “هومزمارت” مؤخرًا صالتين من صالات العرض الرقمية في القاهرة للاستفادة من نموذج العمل الخاص بها في التسوق وهو الرقمي/ غير الرقمي/ الرقمي Online-to-Offline-to-Online، وذلك للاستفادة بشكل أكبر من قطاعات المستهلكين المتنوعة والتفاعل بشكل مباشر مع العملاء.

وعلق محمود إبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “هومزمارت” لتجارة الأثات والسلع المنزلية، قائلا “سعداء بما حققناه حتى الآن، وما زلنا نركز على رؤية (هومزمارت) لرقمنة سلاسل القيمة المنزلية بأكملها ، وتمكين قدرات الإنتاج الإقليمية والمحلية، وذلك لدعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي”.

وأضاف “ستواصل “هومزمارت” الاستثمار في نموها من خلال المضي قدماً في تنفيذ خطوات كبيرة نحو رؤيتها”.

ومن جانبه قال أحمد النعيمي، الشريك العام في STV، “تعد سوق الأدوات المنزلية والأثاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متصلة بالإنترنت والمجزأة واعدة للغاية، حيث تمثل فرصة حقيقية تبلغ قيمتها 80 مليار دولار”.

وأضاف النعيمي أن “هومزمارت” أثبتت جدارتها كمنصة قادرة على سد الفجوة بين المصنعين والمستهلكين، وتعمل على تمكين وتوسيع نطاق الموردين المحليين، ونحن متحمسون لدعم محمود وفريق “هومزمارت” في خطواتهم نحو بناء صرح متكامل للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.