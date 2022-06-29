«هولي ديسك» تتوقع تنفيذ معاملات مالية بقيمة 500 مليون جنيه في 2023

أعلنت شركة هولي ديسك Hollydesk لحلول التكنولوجيا المالية والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها، توفير خدمة “اشتري الـآن وادفع لاحقا” للشركات والمؤسسات التي تستخدم حلول “هولي ديسك”.

وقال محمود موسى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هولي ديسك”: “حان الوقت لنقول بكل فخر أننا أطلقنا خدمة اشتري الآن وادفع لاحقًا وتمويل الفواتير في مصر لدعم الشركات من خلال منصتنا”.

اضاف موسى، بان البنوك عادة ما تقدم خيارات تمويلية مثل القروض للشركات والمؤسسات، لكن شريحة عريضة من الشركات لا يمكنها الاستفادة من هذه الحلول بسبب عدم وجود آليات تسمح لها بالحصول على الحلول التمويلية من البنوك بالشكل التقليدي، وهذا هو التحدي الذي حولته “هولي ديسك” فرصة استثمارية”.

اوضح ان الشركات المستخدمة لحلول “هولي ديسك” يمكنها الاستفادة بخيارات تمويلية لفواتيرها أو لبضائعها مع اتاحة السداد على فترات تتراوح ما بين 30 و 90 يوم، بخطوات بسيطة عبر منصة “هولي ديسك”.

وقال، ان قاعدة البيانات المحللة عبر “هولي ديسك” اعتمادا على الذكاء الاصطناعي تعتبر البديل عن تقارير الجدارة الائتمانية بالبنوك، حيث تبرز التزامات الشركة الشريكة وأدائها المالي وتجاوبها مع سداد الفواتير وغيرها من البيانات، الأمر الذي يتحدد على أساسه حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة او المؤسسة ومدة السداد الممنوحة لها.

كشف المدير التنفيذي لشركة “هولي ديسك” عن إجراء معاملات بقيمة 50 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري، فيما تتوقع مضاعفة حجم المعاملات لتصل الى 500 مليون جنيه في عام 2023.