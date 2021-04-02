هولندا تمنع تلقي لقاح أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما

أصدرت وزارة الصحة الهولندية قرارا يقضي بمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 60 عاما بلقاح أسترازينيكا.

والقرار “المؤقت” يأتي بشكل احترازي ومؤقت عقب وفاة امرأة تلقت جرعة من اللقاح.

وأفادت وكالة أنباء (إيه.إن.بي) أنه سيتم بموجب هذا القرار إلغاء نحو 10 آلاف عملية تطعيم كانت محددة بمواعيد سابقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اتخاذ القرار بعد تقارير جديدة أصدرتها وكالة مراقبة الدواء ومناقشات مع السلطات الصحية.

وقالت الوكالة، التي تراقب الآثار الجانبية للأدوية، في وقت سابق اليوم الجمعة إنها تلقت 5 تقارير عن حدوث جلطات في الدم مع انخفاض عدد الصفائح الدموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا وكان من بين هذه الحالات امرأة توفيت.

وأوضحت الوكالة أن ما حدث وقع بعد ما بين 7 إلى 10 أيام من تلقي اللقاح.

وذكرت “هؤلاء سيدات تتراوح أعمارهن بين 25 و 65 عاما. تعرضت 3 منهن إلى انسداد رئوي حاد وتوفيت واحدة وأصيبت أخرى بنزيف في المخ”.