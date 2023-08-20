هولندا تعلن أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات الأوكرانية

أعلنت هولندا على لسان رئيس وزرائها مارك روته أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات الأوكرانية.

وأبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد “استيفاء شروط” لم يحددها.

تسليم طائرات إف-16

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

ويمثّل إعلان روته اليوم أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

من جهته قال زيلينسكي اليوم إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين “ليس سوى البداية”.

من جهته قال روته إن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات إف-16 المقاتلة التي ستقدمها لأوكرانيا.

وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان اليوم أن الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة “نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها”.

وتابعت قائلة “تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة”.

من جهتها قالت مته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنمركية اليوم الأحد إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19 طائرة مقاتلة إف-16. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة سكريدستروب الجوية في الدنمرك. وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمس إضافية خلال العام ذاته.