هولندا تشيد بمشروعات الهيئة العربية للتصنيع في الزراعات المحمية

يؤكدان استمرار دعم التعاون المشترك في الصوب والبيوت الزراعيةالصاوي أحمدأكد عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة في مجال الصُّوب والبيوت الزراعية.وشدد على أهمية الاعتماد علي الزراعات المُكثفة؛ من أجل

يؤكدان استمرار دعم التعاون المشترك في الصوب والبيوت الزراعية





الصاوي أحمد

أكد عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة في مجال الصُّوب والبيوت الزراعية.

وشدد على أهمية الاعتماد علي الزراعات المُكثفة؛ من أجل سد الفجوة الغذائية بحلول علمية مدروسة والتغلب بأحدث الأساليب العلمية على مشاكل نُدرة المياه.

وذكر أن الجانب الهولندي أكد تعزيز التعاون في مجال البحوث الزراعية، وزيادة نسب التصنيع المحلي للصوب والبيوت الزراعية.

وفي إطار زيارته للقاهرة أوضح السيد ستيف بلوك، وزير الخارجية الهولندي، أن الهيئة العربية للتصنيع حققت خطوات ملموسة وأصبحت رائدة في مجال الزراعات المحمية. وأشاد ستيف بقدرة مهندسي الهيئة وفنييها على استيعاب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

كما ذكر وزير الخارجية الهولندي أن مصر وهولندا تواجهان تحديات الزيادة السكانية وتدبير الاحتياجات الغذائية من خلال إقامة الصوب الزراعية والتوسع فيها، حيث لدي هولندا خبرة في هذا المجال وتتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإنجاح هذا المشروع الطموح.

جاء هذا خلال استقبال السيد ستيف بلوك، وزير خارجية هولندا، والوفد المُرافق، بالإضافة إلى السيد لورنس ويستهوف، سفير دولة هولندا بالقاهرة؛ لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المصرية وأنشطة الهيئة العربية للتصنيع والمشروعات المُستقبلية فى إطار الاستفادة من أحدث ما توصّل إليه العالم فى مجال الزراعات المحمية.

وعقب تفقّده مراحل إنشاء البيت الزراعي الزجاجي بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، أشاد وزير الخارجية الهولندي بالدور الذي تقوم به الهيئة في تصنيع الصوب والبيوت الزراعية وخبراتها المكتسبة من خلال التعاون مع الخبراء الهولنديين، كما أكد تعزيز التعاون في هذا المجال مستقبلًا.

يُذكر أنه سبق توقيع عقد مع شركة هولندية متخصصة لإنشاء بيت زراعي زجاجي علي مساحة 4 فدادين تقريبًا، على أن يتم نقل المعرفة Know how من خلال الممارسة العملية لتلك التجربة المتميزة والواعدة في مستقبل الزراعة المصرية.

كما حصلت الهيئة العربية للتصنيع مؤخرًا على الشهادة الدولية للممارسات الزراعية الجيدة، والتي بموجبها يمكن تصدير منتجات الصوب الزراعية من إنتاج الهيئة للسوق الخارجية وباعتماد دولي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

في سياق متصل شدد الفريق عبد العزيز سيف الدين على أهمية استخدام البيوت والصوب الزراعية ونقل المعرفة المتخصصة وأحدث ما وصل إليه العلم من أجل تعميم التجربة في شتى ربوع مصر.

وأشار سيف الدين إلى أن زيارة مسئول بهذا المستوى الرفيع تؤكد مكانة مصر حاليًّا ودورها الرائد بالمنطقة.