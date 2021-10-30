هولندا تستورد 301 ألف طن حاصلات زراعية من مصر الموسم الماضى

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية هولندا 301 ألف طن، بقيمة 200 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» عليه.

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 200 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

كما صعدت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليونًا.