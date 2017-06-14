هورس موتورز تفقد وكالة جاك للشاحنات

شريف عيسى



علمت “المال” من مصادرها بسوق السيارات، عن فقد هروس موتورز، لوكالة جاك للشاحنات الخفيفة والمتوسطة، بعد تعثر مبيعاتها لأكثر من 4 أشهر.



وأكدت مصادر بـ”هورس موتورز” -فضلت عدم ذكر اسمها- أن هناك عدد من التحديات التى واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرارات التعويم وارتفاع أسعار الشاحنات وتوقف حركة المبيعات للعلامة الصينية، وعجز الشركة عن تحقيق المستهدفات المتفق عليها مع الشركة الأم.



وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع التى يعانيها سوق الشاحنات لاتقل خطوة عن تلك التى يمر بها سوق السيارات الملاكى، والذى شهدت تراجعا ًكبيراً، قاربت 50% منذ بداية العام وحتى الآن.



ووفقاً لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” على مدار العاميين الماضيين، تمكنت جاك للشاحنات من بيع 313 وحدة خلال عام 2014، بحصة سوقية قدرت بـ 0.6% من إجمالى مبيعات قطاع الِشاحنات، فيما تمكنت خلال 2015 من بيع 400 مركبة، لتصبح حصتها السوقية 0.8%.



وخلال 2016، أظهر اميك تراجعاً حاداً فى مبيعات العلامة التجارية بنسبة 77.8%، بعد أن هبطت مبيعاتها لما يقرب من 89 شاحنة، بعد أن تجاوزت خلال 2015، 400 سيارة.



ومع بداية الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، وفقاً للتقديرات والإحصائيات المعلنة عن “أميك” لم تتمكن جاك من بيع أية سيارات.