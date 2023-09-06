«هورايزون للتنمية العقارية» تستثمر 36 مليار جنيه في أول مشروعاتها بمصر

أعلنت شركة “هورايزون مصر للتنمية العمرانية”، عن فتح باب الحجز فى أولى مشروعاتها العقارية فى مصر “سعادة”، بالقاهرة الجديدة خلال شهر سبتمبر الجارى.

والذى سيمثل نقطة تحول هامة فى مفهوم الإسكان الفاخر والراقى بمصر والعالم، لامتلاكه كل مقومات النجاح من حيث الرؤية والموقع الفريد والاستثمارات الضخمة والطرز المعمارية المبهرة التى ستدخل مصر لأول مرة.

وقال محمد توفيق العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، إننا حرصنا على أن تكون الانطلاقة الأولى لـ هورايزون فى السوق المصرى بشكل متفرد ومبتكر، يعكس رؤية مجلس إدارة الشركة تجاه السوق المصرى وحبه الشديد لمصر، لذلك تم اختيار اسم المشروع “سعادة” ليجسد هذه الرؤية وأن يكون مصدرا للبهجة والراحة ونقطة جذب لكل من يبحث عن السعادة فى سكن المستقبل.

فتح باب الحجز بمشروع “سعادة” بالقاهرة الجديدة

وأشار توفيق إلى أن التطور الهائل الذى يشهده سوق العقارات المصرى، والجهود الكبيرة الذي تبذله الحكومة لدعم وتهيئة مناخ الاستثمار، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى الفرص الواعدة بالسوق العقارى، كانت حافزا كبيرا لضخ هذه الاستثمارات واطلاق أولى مشروعات الشركة بمصر

موضحا أن مصر من أهم الأسواق بالمنطقة بعد أن باتت مصدر جذب للكثير من كبرى الشركات العقارية العربية والعالمية.

وأضاف، يقع المشروع على مساحة 370 فدان بإستثمارات مبدئية تقدر بنحو 36 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 4 إلى 5 سنوات

طرازات معمارية فريدة لأول مرة بالسوق المصرى

حيث يقع فى موقع إستراتيجى متميز بالقاهرة الجدديدة، على طريق السويس وعلى بعد 7 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، و5 دقائق من مطار القاهرة ودقيقة واحدة من الطريق الدائرى

موضحا أن “سعادة” يضم 1300 فيلا بطرازات وتصميمات فريدة، تحيطها بحيرات وشواطئ صناعية ومساحات خضراء شاسعة.

وقال العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية إن النسبة البنائية ستكون على مساحة 11% فقط من إجمالي مساحة المشروع، فى حين أن المسموح فى مشروعات الإسكان، هو البناء على 20% من المساحة

وذلك لإتاحة مساحات خضراء شاسعة وبحيرات صناعية متنوعة وجراجات، وبحيرات صناعية “لاجونز” متنوعة، لمنح العملاء أجواء من الهدوء والراحة لتتماشى مع شعار ورؤية الشركة فى بناء سكن عصرى متميز يمنح السعادة لقاطنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع واحدة من أهم شركات المقاولات السعودية وهي شركة عبد الله المسحل، والتي تملك خبرات وسابقة أعمال متميزة في قطاع المقاولات.

المنطقة الخدمية والإدارية

وأضاف، نعمل على تقديم مشروع يمتاز بتكامل الخدمات، من خلال إقامة عدد 2 فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة، سيتم إسنادهما لكبرى شركات إدارة الفنادق العالمية

كما يضم المشروع 250 وحدة فندقية، ومدرسة دولية ونادى على الطراز العالمى، وكلاب هاوس جارى التفاوض مع كبرى الشركات العالمية لتولى إدارته، بالإضافة إلى مول تجارى يضم علامات تجارية تدخل السوق المصرى لأول مرة.

وأشار توفيق إلى أن المرحلة الأولى المقرر بدء الحجز بها تضم 282 فيلا، وتم الإعلان عن فتح باب الحجز بعد بدء (إتمام) عمليات البناء، حيث تتمتع الشركة بإستراتيجية خاصة فى تنفيذ مشروعاتها، تعكس مصداقيتها وملائتها المالية القوية، والدقة فى مواعيد التسليم للعملاء.

وحدات متنوعة

وأكد على أن وحدات المشروع تمتاز بالتنوع الشديد فى تلبية احتياجات العملاء، من حيث مساحات الفيلات والتى تبدأ من 300 وحتى 600 متر، بمساحات أراضى تتراوح بين 600 إلى 1200 متر مربع

لافتا إلى أن نماذج الفيلات تبدأ من 4 غرف نوم وحتى 6 غرف، بالإضافة إلى غرفة للمعيشة وغرفة للسائق وغرفة أخرى للمربية، مع تصميمات فريدة واتاحة كاملة لاستخدام الروف.

واستكمل، كما تم تصميم الفيلات بشكل متميز روعى فيه توفير أماكن مفتوحة لكل الوحدات على اللاند سكيب، والبحيرات الصناعية، لتعطى احساس بالهدوء والخصوصية الشديدة.

خدمات متكاملة للباحثين عن الرفاهية فى سكن المستقبل

وأوضح العضو المنتدب لشركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، أن المشروع يضم منطقة تجارية وإدارية على مساحة 2 كيلو متر بطريق السويس، تم تصميمها بشكل عصرى ومبتكر، لتلائم طموحات عملاء مشروع “سعادة”، حيث يضم العديد من المبانى الإدارية بارتفاع أرضى و5 طوابق، وبمساحات بيعية 354 ألف متر تتنوع بين تجارى وإداري.

ولفت إلى أن هورايزون مصر للتنمية العمرانية يمتلكها الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمى رئيس الديوان الأميرى – إمارة عجمان، وزير الدولة لشئون مجلس الاتحاد الأسبق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس أحمد عدنان سفاريني رئيس مكتب عدنان سفاريني للإستشارات الهندسية بالإمارات العربية المتحدة

موضحا أن الشركاء لديهم رسالة واضحة تجاه السوق المصرى وهى: ” أن الطموح لا حدود له، وأنهم يعملوا دائما ليكونوا فى المقدمة، وأن لمصر قيمة ومذاق مختلف ومصر العظيمة تستحق “سعادة” القاهرة الجديدة”.

المشروع يضم فندقين خمس نجوم بطاقة استيعابية 200 غرفة تتولى إدراتهما شركة عالمية

وأشار إلى أن “سعادة” نموذج معمارى فريد يمزج بين خبرات مجموعة عدنان سفارينى على مدار ستون عاما فى بناء الأيقونات المعمارية الفريدة، وحصدت العديد من الجوائز المعمارية وكانت فى صدارة الأرقام القياسية بأعلى برج سكنى فى العالم.

تصميمات عالمية

واستطرد، كما شكلت تصميماتها المعمارية لوحة فنية رائعة وساهمت فى رسم مستقبل مدن وعواصم عربية وأوروبية كبرى

مشددا على أن المشروع لديه كل المقومات ليكون تحفة معمارية ولوحة فريدة من فنون الابداع والتصميم العقارى، لتضيف مفهوم آخر للباحثين عن السعادة.

وقال أنه تم الاستعانة بأكبر وأهم بيوت الخبرة وشركات التصميم المعمارى فى العالم من كندا وأمريكا ودبى، لتصميم الواجهات الداخلية والخارجية، وإدخار طرازات معمارية لأول مرة بمصر.