«هوج بول» منصة النصب.. تفاصيل القبض على عصابة «مستريح الإنترنت» (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية مكونة من 29 شخصًا، تقوم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم، من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت عرف باسم “هوج بول hogg pool”، بعد الاستيلاء على مبالغ مالية وإغلاق المنصة وعرفت القضية باسم “مستريح الإنترنت”.

هوج بول.. منصة يتزعمها أجانب

تعود التفاصيل، إلى تلقي بلاغات من عدد من المواطنين عن تضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، واتهامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها 19 مليون جنيه.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصًا، يحمل منهم 13 جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

9965 محفظة إلكترونية للمتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 95 هاتف محمول، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7 أجهزة حاسب آلي، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، 3 سيارات، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت 600 ألف جنيه، 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، بلغت 88 محفظة.

وتوزع عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بلغ 9965 محفظة تجنبًا للرصد الأمني، وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين”.

الداخلية: لا تنساقوا للتطبيقات المجهولة

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة، وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

وأقروا أنهم أغلقوا التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، مشيرين إلى أنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الإنسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية، للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصًا على عدم تعرضهم للنصب والإحتيال من تشكيلات عصابية دولية.