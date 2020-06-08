عقـــارات

«هوجر للإنشاء» توقع عقدًا لتنفيذ مشروع سيتي فالي على مساحة 63 فدانًا بالعاصمة الإدارية

إضافة إلى تنفيذ 170 فيلا بمشروع لافيستا
محمود زكي 8:56 م, الأثنين, 8 يونيو 20 8:56 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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وقعت شركة هوجر للإنشاء والتعمير عقد تنفيذ مشروع سيتي فالي الذي يأتي ضمن مشروعات شركة آي جي ماستر للتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال أحمد حسام عوض رئيس مجلس إدارة شركة هوجر للإنشاء والتعمير، إن مشروع سيتي فالي يقام على مساحة 63 فدانا بمنطقة الـR7 بالعاصمة الإدارية.

وأضاف “عوض”، يضم مشروع شركة آي جي ماستر نماذج مختلفة من العمارات السكنية والفيلات، إضافة إلى مشروع تجاري ضخم.

وقال: “فخرون بالتعاقد مع كبرى المطورين العقاريين في مصر في تنفيذ عقود المقاولات والتشييد لأحد أهم المشروعات العقارية والتجارية الضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يمثل استمرارًا للنجاحات التي حققتها شركة هوجر للإنشاء والتعمير في السوق المحلية خلال السنوات الماضية”.

وأكد “عوض”، أن اهتمام الدولة بقطاع المقاولات وإعطاءه الأولية في الدعم لتخفيف من تبعات أزمة كورونا أعطى دفعة كبيرة لشركات المقاولات المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات والعمل بكامل طاقتها.

مضيفا: كما أن طرح الدولة مشروعات البنية التحتية وزيادة عدد المدن الجديدة خلال الأربع السنوات الماضية أسهم فى زيادة حجم الأعمال لشركات المقاولات.

ولفت أن شركة هوجر، نفذت العديد من المشروعات العقارية الكبرى وفي مجال المقاولات والتشييد.

كما أسهمت في كثير من المشروعات القومية بالدولة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ونفذت نموذج للفيلات بمنطقة R6 وR2.

وأشار “عوض” إلى أن شركته قامت بتنفيذ عقد مقاولات مع شركة «لافيستا» للتطوير العقارى العام الماضي لتنفيذ أعمال مقاولات بالعاصمة الادارية الجديدة لنحو 170 فيلا بالمرحلة الأولى.

الجدير بالذكر، أن شركة هوجر للإنشاء والتعمير وقعت مطلع العام الحالي اتفاقية شراكة مع شركة جلوتمان سيمبسون الكندية للدخول في مشروعات مشتركة واحداث طفرة في عالم البناء والتشييد والاستثمار العقاري في مصر حيث يمتلك الشريك الاجنبي خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا ومن كبري الشركات الهندسة في كندا التي تقدم حلولا هندسية مبتكرة وجديدة باستخدام أحدث أساليب والتصميمات في البناء والاستثمار العقاري في العالم.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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