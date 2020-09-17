«هوجر للإنشاء» تقود تحالفًا لتنفيذ مشروع عقارى بالقاهرة الجديدة

تعتزم شركة هوجر للإنشاء والتعمير تنفيذ مشروع عقارى على مساحة 37 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بالشراكة مع إحدى الشركات المالكة للأراضى بمنطقة الجولدن سكوير، بالقاهرة الجديدة.

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة هوجر، إن الشركة المالكة للأرض قدرت قيمتها بمليار جنيه، وذلك بسعر 7 آلاف جنيه للمتر تقريبًا، على أن يتم التطوير باستثمارات مبدئية تقدر بحوالى 600 مليون جنيه، ليصبح إجمالى استثمارات المشروع 1.6 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة GS الكندية ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع طرحه خلال العام الحالى 2020.

وأضاف، لـ«المال»، أن تحالف الشركات الثلاث- هوجر والشركة المالكة للأرض وشركة أخرى للتسويق العقارى- أسس مؤخرًا شركة تطوير عقارى جديدة يتم من خلالها تنفيذ المشروع- دون الإفصاح عن رأسمالها ولا هوية الشريكين.

ويرى رئيس مجلس إدارة هوجر أن التحالفات هى مستقبل القطاع العقارى فى ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن التكامل بين الشركات هو أساس نجاح أى مشروع عقاري.

ولفت إلى أن المشروع يعد الأول للشركة على المساحات الكبيرة، مشيرًا إلى أنها نفذت عدة مشروعات على مساحات صغيرة فى مدينة القاهرة الجديدة.

فى السياق نفسه أكد عوض أن اهتمام الدولة بقطاع العقارات ومنحه أولوية الدعم الخاص بالتخفيف من تبعات أزمة فيروس كورونا، أعطى دفعة كبيرة لشركات المقاولات للاستمرار فى تنفيذ المشروعات والعمل بكامل طاقتها، إلى جانب استغلال طرح مشروعات البنية التحتية وزيادة عدد المدن الجديدة.

وقال إن هوجر تعمل فى مجال المقاولات، وشاركت من قبل فى أعمال تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف تنفيذ عقد مقاولات مع شركة لافيستا للتطوير العقارى، لتنفيذ أعمال مقاولات لنحو 170 فيلا فى العاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى.