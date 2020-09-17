عقـــارات

«هوجر للإنشاء» تقود تحالفًا لتنفيذ مشروع عقارى بالقاهرة الجديدة

باستثمارات 1.6 مليار جنيه
محمود زكي 9:19 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20 9:19 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم شركة هوجر للإنشاء والتعمير تنفيذ مشروع عقارى على مساحة 37 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بالشراكة مع إحدى الشركات المالكة للأراضى بمنطقة الجولدن سكوير، بالقاهرة الجديدة.

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة هوجر، إن الشركة المالكة للأرض قدرت قيمتها بمليار جنيه، وذلك بسعر 7 آلاف جنيه للمتر تقريبًا، على أن يتم التطوير باستثمارات مبدئية تقدر بحوالى 600 مليون جنيه، ليصبح إجمالى استثمارات المشروع 1.6 مليار جنيه. 

اقرأ أيضا  إسكان البرلمان : تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء انحياز للمواطن

وأوضح أن شركة GS الكندية ستقوم بإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع طرحه خلال العام الحالى 2020.

وأضاف، لـ«المال»، أن تحالف الشركات الثلاث- هوجر والشركة المالكة للأرض وشركة أخرى للتسويق العقارى- أسس مؤخرًا شركة تطوير عقارى جديدة يتم من خلالها تنفيذ المشروع- دون الإفصاح عن رأسمالها ولا هوية الشريكين.

ويرى رئيس مجلس إدارة هوجر أن التحالفات هى مستقبل القطاع العقارى فى ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن التكامل بين الشركات هو أساس نجاح أى مشروع عقاري.

اقرأ أيضا  افتتاح محطة معالجة المياه بالمحلة اليوم

ولفت إلى أن المشروع يعد الأول للشركة على المساحات الكبيرة، مشيرًا إلى أنها نفذت عدة مشروعات على مساحات صغيرة فى مدينة القاهرة الجديدة.

فى السياق نفسه أكد عوض أن اهتمام الدولة بقطاع العقارات ومنحه أولوية الدعم الخاص بالتخفيف من تبعات أزمة فيروس كورونا، أعطى دفعة كبيرة لشركات المقاولات للاستمرار فى تنفيذ المشروعات والعمل بكامل طاقتها، إلى جانب استغلال طرح مشروعات البنية التحتية وزيادة عدد المدن الجديدة. 

اقرأ أيضا  الغرف التجارية : انتخابات شعبة الاستثمار العقاري 11 أكتوبر

وقال إن هوجر تعمل فى مجال المقاولات، وشاركت من قبل فى أعمال تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف تنفيذ عقد مقاولات مع شركة لافيستا للتطوير العقارى، لتنفيذ أعمال مقاولات لنحو 170 فيلا فى العاصمة الإدارية بالمرحلة الأولى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

«القاهرة الجديدة» : بدء تسليم الأراضى الأكثر تميزًا بحي الأوركيد أول أكتوبر

شريف عمر 3:20 م, السبت, 12 سبتمبر 20

« القاهرة الجديدة»: استرداد 11 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس

شريف عمر 12:04 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

مستهدفًا العاصمة الإدارية والتجمع.. انطلاق المؤتمر الثالث «عقار شو 3» سبتمبر المقبل

شرين طه 5:39 م, الأثنين, 17 أغسطس 20

«القاهرة الجديدة» تقود حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بالمدينة

شرين طه 10:03 م, الأحد, 16 أغسطس 20

بعد واقعة «عربة التين».. وزير الإسكان ينهي انتداب موظفة القاهرة الجديدة

شريف عمر 2:13 م, الجمعة, 14 أغسطس 20

المجتمعات العمرانية تستهدف 2.1 مليار جنيه من بيع 3 قطع أراض بالقاهرة الجديدة

محمود زكي 4:29 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20