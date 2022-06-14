هوت بنسبة 11.55% الثلاثاء.. «BITCOIN» تكتوي بنار تقلبات العملات الرقمية

ربما يكون هبوط عملة تيرا (لونا) (Terra (Luna بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ ربما يكون فقدانها 99% من قيمتها قد قاد إلى تراجعٍ شهدته، اليوم الثلاثاء، عملة بيتكوين BITCOIN التي هَوَت بنسبة 11.55%. وسادت حالة من القلق دفعت المستثمرين للتخلص مما بحوزتهم من العملات الرقمية.

أحدثَ هبوطٌ أصاب أسواق العملات الرقمية كان من نصيب عملة بيتكوين BITCOIN التي هَوَت، أمس الاثنين، بنسبة 14% في أعقاب خطوة اتخذتها منصة سيلزيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة شملت تجميد عمليات السحب والتحويلات، كاشفة أن “ظروفًا صعبة” قادت لاتخاذها هذه الخطوة.

قيمة العملات الرقمية

كان للإجراء الذي اتخذته شركة سيلزيوس أصداء أخرى، حيث انهارت قيمة العملات الرقمية لتصل إلى ما دون التريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير من العام الماضي.

ونَجَم عن هذا الإجراء تسجيل تراجع بنسبة 14% في قيمة عملة بيتكوين BITCOIN، التي تعد الأكبر من بين العملات الرقمية، لتلامس أدنى مستوياتها منذ 18 شهرًا عند 23.924 دولار.

من ناحية أخرى، بحسب وكالة بي بي سي نيوز، هَوَت قيمة عملة إيثير، التي تعدّ ثاني أكبر العملات الرقمية بنسبة 18%، إلى 1176 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

الانهيار الحالي في قيمة العملات الرقمية كان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وهما الأمران اللذان أضرّا الأصول ذات المخاطرة الأعلى في أسواق المال.

وفي مايو الماضي شهدت سوق العملات الرقمية بعض التذبذبات الناجمة عن انهيار عملة تيرا (لونا).

تمارس منصة سيليزيوس نشاط طرح منتجات يستفيد منها العملاء ممن يودِعون العملات المشفرة في نظامها الأساسي ثم يقرضونها لكسب عائد.

وقالت الشركة، في تدوينة لها، إنها جمّدت عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات بغرض المحافظة على الأصول وحمايتها.

سَرَت مخاوف بين الجهات التنظيمية وسط تزايد الاهتمام بالإقراض بالعملات المشفرة، خصوصًا في الولايات المتحدة؛ خشية خروج منتجات الإقراض غير المنظمة عن نطاق السيطرة.

استثمارات ضخمة في العملات المشفرة

بلغت قيمة منصة سيليزيوس حوالي 3.24 مليار دولار في نوفمبر الماضي عندما جمعت 750 مليون دولار من مستثمرين، مثل “كيس دو ديبو وبلاسمو دو كويبيك” الذي يعدّ ثاني أكبر صناديق المعاشات الكندية.

وقفزت قيمة منصة سيليزيوس إلى 11.8 مليار دولار في 17 مايو، وتعاملت مع قروض بقيمة 8.2 مليار دولار.

وعرضت منصة نيكسو المنافسة لسيليزيوس، الاثنين، شراء الأصول القائمة لسيلزيوس.

الانخفاض الحالي في قيمة BITCOIN ليس هو الأخير، فقد هَوَت إلى ما دون 34 ألف دولار في مايو الماضي بحسب منصة كوينز لتداول العملات الرقمية.

تراجعت BITCOIN بذلك بنسبة 50% منذ بلوغها أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي.