«هوبى» لصناعة الجوارب والملابس تخطط لتنفيذ استراتيجية توسعية العام الحالى

تخطط شركة «هوبى» العاملة فى مجال صناعة الجوارب والملابس الجاهزة لتنفيذ استراتيجية توسعية لمضاعفة الانتاج ووزيادة عدد منافذ وفروع البيع، والاعتماد على أساليب تسويقية جديدة خلال العام الحالى 2021.

وقال المهندس هشام بكداش، رئيس مجلس ادارة الشركة فى تصريح خاص لجريدة المال، إن شركة «هوبى» تعتزم التوسع فى إضافة خطوط انتاج جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية من الجوارب «الشرابات» والملابس الداخلية خلال العام الحالى، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك استئناف التصدير إلى عدد من الاسواق الخارجية.

وأشار إلى أن شركته بدأت عام 2003 فى تصنيع الشرابات وكانت هذه الصناعة فى تلك الفترة تقليدية للغاية، لكن «هوبى» أضافت وأدخلت أشكال ونقشات جديدة فى الشرابات المنتجة، متابعا: أن معروض الشرابات أصبح جزءا اساسيا داخل غالبية محال بيع الملابس حاليا».

واوضح «بكداش» أن الشركة كانت تصدر نحو %20 من منتجاتها الى أسواق مختلفة قبل اندلاع أزمة كورونا، ومن بين تلك الأسواق هى دول البرازيل وكندا والأردن واليمن ولديها وكيلان فى السعودية والكويت.

وأكد أن السوق المحلية اختلفت تماما عما كانت عليه قبل كورونا، الأمر الذى يدفعنا جميعا للاعتماد على آليات جديدة فى الانتاج والترويج والتسويق، مضيفا أهمية الاعتماد على فكرة التجارة الالكترونية، لتفادى أية أزمات مماثلة.

وأوضح أنه على الرغم من أهمية التجارة الالكترونية إلا أنها لا تلغى فكرة التجارة التقليدية وافتتاح الفروع والمحال، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تطوير فى الفكر ليس أكثر، فمن الممكن الجمع بين الطريقتين، بما يعنى أن التوسع فى الفروع سيكون جغرافيا، خاصة فى المناطق التى يقل فيها الاعتماد على التجارة الالكترونية فى عمليات التسوق، وهذا الامر يتم التوصل اليه عن طريق تحليل ودراسة الأسواق.

هشام بكداش: نعتزم زيادة عدد الفروع إلى 50 بجانب الاهتمام بالتجارة الإلكترونية

وكشف «بكداش» أن شركة هوبى تمتلك نحو 36 فرعا فى القاهرة والجيزة فقط، من بينهم 3 فروع عاملة بنظام الامتياز التجارى، «فرانشايز»، لافتا الى أنه من المستهدف زيادة عدد الفروع التابعة للشركة الى 50 فرعا بنهاية العام الحالى.

ارتفاع أسعار الخامات ينعكس على التكلفة النهائية.. ونسعى لاستيعاب الزيادة

وفيما يخص ارتفاع أسعار خامات الغزل والنسيج ومنتجات التعبئة والتغليف، وانعكاسها على اسعار منتجات الجوارب والملابس الداخلية، قال “بكداش” انه من الطبيعى انعكاس زيادة التكلفة على السعر النهائى للمنتجات، إلا أن شركته ترى أن السوق المحلية لاتستوعب زيادة جديدة فى الاسعار خلال المرحلة الراهنة، وبالتالى من الممكن استيعاب تلك الزيادة عن طريق ترشيد أى تكاليف أو خفض هوامش الارباح.

وأشاد “بكداش” بالاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، فضلا عن خطة الدولة للاستثمار فى تنمية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ شبكة الطرق والكبارى، الامر الذى سيؤثر إيجابا على معدلات نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، قائلا: «انا متفائل جدا بالاقتصاد المصرى».

وأكد أهمية الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية لتحقيق قيمة مضافة حقيقية وتوفير المزيد من فرص العمل، وكذلك تحجيم الاستيراد العشوائى ومحاربة أى نوع من انواع التحايل أو التهريب فى جلب المنتجات غير الجيدة وغير المطابقة للمواصفات.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه خلال لقائه الأسبوع الحالى مع كل من رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بضرورة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية فى كل المجالات، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة.