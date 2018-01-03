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هواية تبريد تكشف سر إخفاء مليون جنيه بسيارة في ميناء سفاجا

مها أبوودن أحبطت إدارة الصادر بجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير الجمرك بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث ميناء سفاجا من ضبط مليون جنيه مصرى داخل سيارة . فبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك الصادر والرقابة الإدارية ومباحث ميناء سفاجا إعتزام سائق تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى والأجنبى د