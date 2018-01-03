هواية تبريد تكشف سر إخفاء مليون جنيه بسيارة في ميناء سفاجا

مها أبوودن
أحبطت إدارة الصادر بجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير الجمرك بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث ميناء سفاجا من ضبط مليون جنيه مصرى داخل سيارة .
فبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك الصادر والرقابة الإدارية ومباحث ميناء سفاجا إعتزام سائق تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى والأجنبى داخل سيارته المبردة .
وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة للمعاينة والكشف وقامت اللجنة بمعاينة السيارة المبردة والمحملة بمشمول البيان الجمركى والمصدرة لإحدى الدول العربية والصنف المصدر عبارة عن رمان
وبفتح هواية التبريد الداخلية بخلفية السيارة فوجئت اللجنة بمبالغ نقدية فئة 200 جنيه مصري تتطاير في الهواء وبحصر المبالغ تبين وجود مبلغ مليون و10 آلاف جنية مصرى مخبأة داخل هواية السيارة