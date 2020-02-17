هوايا ..الاسم الجديد لتطبيق «هارمونيكا» للزواج

قال سامح صالح، الرئيس التنفيذي لشركة هوايا: "إن قرارنا بإعادة تسمية التطبيق ليصبح باسم "هوايا" يعبر في حقيقة الأمر عن رسالتنا بشكل أكثر وضوحًا

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق هارمونيكا لتتوافق بغرض الزواج المؤسس في القاهرة أنه تم تغيير اسم التطبيق ليصبح “هوايا” الاسم الجديد مستوحى من كلمة “هوى” التي تعني “الحب” باللغة العربية، وهو اسم يعبر عن القيم التي تمثلها علامة التطبيق التجارية وعن ارتباطها بالثقافة الإسلامية بشكل أفضل.

وتمت إعادة التسمية بعد إطلاق أحدث إصدار للتطبيق، والذي يقدم مزايا مبتكرة ومتعددة بما في ذلك خاصية التحقق عن طريق الصورة الشخصية (selfie)، وخيار إضافة وصي، وإمكانية جعل الصورة غير واضحة بالنسبة للإناث، بالإضافة إلى إتاحة صفحات تعريف شخصية أكثر ثراءً للمستخدمين، بحيث يمكنهم إضافة هوايات واهتمامات أكثر تفصيلاً.

وقال سامح صالح، الرئيس التنفيذي لشركة هوايا: “إن قرارنا بإعادة تسمية التطبيق ليصبح باسم “هوايا” يعبر في حقيقة الأمر عن رسالتنا بشكل أكثر وضوحًا، ألا وهي مساعدة المستخدمين في العثور على شركاء حياتهم مع احترام القيم والثقافة والتوجهات الإسلامية، نحن سعداء بتقديم ميزات مبتكرة وجديدة لتحسين تجربة استخدام التطبيق وإظهار التزامنا بتجربة آمنة وإيجابية لجميع مستخدمينا”.

وتأسست شركة “هوايا” في أبريل 2017 من قبل سامح صالح وتامر صالح وعلي خالد وشيماء علي، وهم أربعة من رواد الأعمال المصريين الذين أرادوا استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية توفيق الزيجات، وتتمثل رسالة هوايا في تمكين الفرد المسلم في جميع أنحاء العالم من اختيار شريك الحياة والتواصل معه في بيئة تكنولوجية آمنة وقائمة على احترام الثقافة والتقاليد المتأصلة.

وتمت إعادة تسمية الشركة باسم “هوايا” بعد الإعلان الذي صدر في أغسطس عام 2019 عن قيام شركة ماتش جروب (Match Group)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال المواعدة، بالاستثمار وحيازة حصة الأغلبية في شركة هوايا، كجزء من رسالة ماتش جروب (Match Group) الهادفة إلى خدمة الديموجرافية الإسلامية على مستوى العالم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أيضا أن هذا التغيير في اسم التطبيق لن يؤثر على عملاء “هارمونيكا” الحاليين.

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