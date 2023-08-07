«هواوي»: 700 مليون هاتف مزود بنظام تشغيل «هارموني أو إس»

هواوى تصدر نظام "هارموني أو إس 4"

«هواوي»: 700 مليون هاتف مزود بنظام تشغيل «هارموني أو إس»
أحمد فراج

أحمد فراج

11:09 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23

أعلنت شركة “هواوي”، عملاق الاتصالات الصيني، أن عدد أجهزة الهاتف المزودة بنظام “هارموني أو إس”، وهو نظام التشغيل الذي طورته الشركة، قد تجاوز 700 مليون، وفقا لوكالة شينخوا.

وخلال مؤتمر المطورين السنوي الذي عقد في مدينة دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين يوم الجمعة الماضي، أصدرت هواوي نظام “هارموني أو إس 4” إضافة إلى مجموعة تطوير مطورة حديثا وإصدارات معاينة للمطورين لنظام التشغيل هذا.

وأعلن يوي تشنغ دونغ، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين لشركة هواوي، خلال المؤتمر أن 2.2 مليون مطور قد استثمروا في تطوير نظام “هارموني أو إس”.

ونظام “هارموني أو إس”، أو “هونغمنغ” باللغة الصينية، هو نظام تشغيل مفتوح المصدر مصمم لمختلف الأجهزة والسيناريوهات، بما في ذلك الشاشات الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والسياراتk وتم إطلاقه لأول مرة في أغسطس 2019.

أحمد فراج

أحمد فراج

11:09 ص, الأثنين, 7 أغسطس 23