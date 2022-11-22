«هواوي» و«اورنج مصر» تتعهدان بتوفير بشبكات جديدة موفرة للطاقة

أعلنت كل من شركة هواوي تكنولوجيز، المقدمة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة اورنج مصر للاتصالات، عن تعاونهما من خلال شراكة جديدة للشبكات الخضراء، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، وذلك خلال مشاركتهما بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لدعم الحفاظ على الطاقة والحد من التلوث في العديد من الصناعات، حيث يمكن للابتكارات في شبكات الاتصالات أن تقلل من انبعاثات الكربون وتقدم تجارب أفضل.

وتسعى هواوي من خلال هذه الشراكة زيادة إنتاج طاقة صديقة للبيئة بجانب تعزيز تحول الصناعة لاستخدام الطاقة الخضراء والكهرباء الخضراء.

حلول هواوي وأورانج لتخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون

وبدأت شركة هواوي تكنولوجيز وشركة اورنج مصر باختبار إثبات المفهوم POC، وذلك باستخدام حل هجين موفر للطاقة والوقود في عام 2019، ، حيث اسهمت في خفض استهلاك الوقود بنسبة حوالي 60 % ومدة توليد الديزل حوالي 70 %.

وتقدم شركة هواوي أيضاً عدداً من حلول البطاريات الهجينة وبطاريات الليثيوم، والتي تخطط لطرحها في مئات المواقع الخاصة بشركة أورنج مصر لخفض النفقات الإجمالية حوالي 40 ٪ وانبعاثات الكربون حوالي 45٪.

الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر: نعمل مع هواوي تكنولوجيز لبناء شبكات صديقة للبيئة

ومن جانبه، قال أيمن أميري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة اورنج مصر: “ستواصل اورنج مصر تعزيز استراتيجية التنمية البيئية الخضراء بعزم وقوة أكبر، سننفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ بحزم ونشاط وسنعمل مع شركة هواوي تكنولوجيز لبناء نظام شبكة صديق للبيئة ومتقدم مع استهلاك منخفض للكربون “.

جيانج شيودونج: ابتكاراتنا تستهدف منع زيادة استهلاك الطاقة

وبهذه المناسبة، قال جيانج شيودونج رئيس خط إنتاج Single RAN بهواوي: “إن استمرار ابتكاراتنا في المعدات والمواقع والشبكات الخضراء سيساعد المشغلين على زيادة حركة مرور الشبكة مع منع زيادة استهلاك الطاقة، كما ستعمل أيضاً على تعزيز شبكات الجيل الخامس الخضراء التي تتسم بفعالية عالية، والتي تم تطويرها بمخرجات كربونية مخفضة “.

الجدير بالذكر أن شركتي هواوي تكنولوجيز واورنج مصر تلتزمان بمواصلة العمل معًا لتطوير نظام مبتكر للطاقة الخضراء يسمح لهما بزيادة استخدام طاقة صديقة للبيئة بهدف زيادة إنتاج الطاقة والكهرباء الخضراء.