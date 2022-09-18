«هواوي مصر»: نهدف لمساعدة شركائنا في التحول الرقمي الآمن

تشارك هواوي تكنولوجيز لحلول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، في نسخته السادسة، والذي يقام في القاهرة من 18 إلى 19 سبتمبر 2022، بهدف زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني ودوره في تحقيق التحول الرقمي الآمن.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

تركز مشاركة هواوي هذا العام على أهمية الأمن السيبراني والمخاطر التي قد تواجه الأشخاص والمؤسسات والدول جرّاء الهجمات الإليكترونية، بالإضافة إلى ضرورة تأمين بيانات الدولة ومعلوماتها الحيوية في مرحلة التحول الرقمي وضمان استمرار حمايتها، كما تستعرض هواوي الحلول والمجهودات المبذولة في جميع أنحاء العالم العربي من أجل تعزيز أمن المعلومات.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح جيم ليو الرئيس التنفيذي للشركة فى مصر ، قائلاً: “نهدف من خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من المؤتمر العربي لأمن المعلومات إلى مساعدة شركائنا في تحقيق التحول الرقمي الآمن ومشاركة معرفتنا الواسعة بمجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي الآمن، لضمان مستقبل رقمي أكثر استدامة.”

وأضاف: “تعمل هواوي منذ 22 عاماً بجد لمواجهة كافة التحديات وتزويد شركائها بأكثر حلول التحول الرقمي أماناً ودعم عملائها في ظل هذا التطور الرقمي الكبير. وتأتي مشاركتنا هذا العام حرصاً منا على دعم القطاعين العام والخاص في تحقيق التحول الرقمي الأمثل والأكثر أماناً، والاستفادة من رؤية مصر 2030 لبناء مستقبل رقمي مستدام”.

ومن جانبه أضاف المهندس محمد مدكور، كبير مسئولي الأمن السيبراني بشركة هواوي مصر، قائلاً: تأتي مشاركة هواوي في مؤتمر هذا العام في إطار التزامها بالتطوير المستمر لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، بالإضافة إلى مساعدة العملاء والشركاء على تطوير فهم مشترك لكيفية مواجهة الثغرات الأمنية والتي باتت تمثل تحدياً كبيراً، وذلك من خلال تعزيز تقنيات التحول الرقمي وتوفير حلول متطورة من شأنها أن تحافظ على سرية البيانات، فضلاً عن التواصل المستمر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لتسهيل التعاون في مجال الأمن السيبراني.

يذكر أن مشاركة هواوي هذا العام هي الثانية على التوالي، وتهدف إلى مشاركة خبرات الشركة حول أفضل الممارسات وأحدث الحلول التي تقدمها في مجال الأمن السيبراني إلى جانب عدد كبير من الهيئات والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن الخبراء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الأكاديمية.