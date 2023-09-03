هواوي مصر توقع اتفاقية شراكة مع «إم سي» للطاقة

أعلنت مجموعة أعمال الطاقة الرقمية -شركة هواوي مصر عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة “ام سي في” للطاقة MCV Energy، لتوزيع محفظة حلول هواوي للطاقة الرقمية في السوق المصرية، تماشيًا مع سعي هواوي وMCV لبناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية لجهود الشركتين في إطار التزامهما المشترك بتوفير حلول الطاقة الذكية والمتكاملة بسهولة أكبر وتكلفة أقل، حيث تعمل هواوي على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة للمستخدمين النهائيين وتشمل محفظة حلول هواوي للطاقة الرقمية، مراكز بيانات ذكية وصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، وشواحن الطاقة الكهربائية الخاصة بالسيارات والحافلات، والحلول الذكية للطاقة iSitePower، وحلول الطاقة الكهروضوئية الذكية FusionSolar وغيرها.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أوضح جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: “يعد تعاوننا مع شركة رائدة مثل شركة ام سي في للطاقة MCV Energy بمثابة خطوة هامة لتأكيد التزامنا المتواصل نحو رقمنة القطاعات الاستراتيجية المختلفة ودعم جهود الحكومة المصرية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء، واستراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035.”

وقال‏ ‏كريم‏ ‏غبور‏ الرئيس التنفيذي لشركة‏ ‏ MCV: تهتم MCV بتقليل الانبعاثات للحفاظ على البيئة من خلال تفعيل مبادئ مهمة: “الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الممارسات الموفرة للطاقة، واعتماد تكنولوجيات الطاقة النظيفة، لذلك فإن MCV تتجه لدعم كافة الاسواق بمنتجات صديقة للبيئة.

وشاركت MCV شاركت فى مؤتمر المناخ الماضي COP27 بحلول صديقة للبيئة لخدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور وجدي الياس الرئيس التنفيذي لشركة ام سى في للطاقة MCV Energy: تأتى الشراكة الاستراتيجية بين ام سي في للطاقة وهواوى ضمن حزمة استراتيجيات تهدف إلى المحافظة على الاستدامة وتقديم حلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة ودعم الطاقة بما يتماشى مع رؤية MCV Energy للحد من استخدامات الكربون ودعم البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة الرقمية.

ومن جانبه، قال جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية – هواوى مصر، “تسعى هواوي إلى توطيد الشراكات دائمًا، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز العمل مع شركائنا لدعم قطاع الطاقة في مصر من خلال توفير أحدث حلول هواوي للطاقة الرقمية في إطار دعم أهداف مصر الطموحة لتسريع اعتمادها على الطاقة المتجددة.”

جدير بالذكر، أن شركة هواوي للطاقة الرقمية، هي مزود عالمي رائد لمنتجات وحلول الطاقة الرقمية، وتعمل على الجمع بين التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لتوفير حلول منخفضة الكربون وآمنة وسلسة ونظيفة لتحقيق الاستدامة، وتمكين رقمنة قطاع الطاقة، حيث تركز على 5 مجالات رئيسة، هي: الطاقة الكهروضوئية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، ونظام mPower المخصص للسيارات الكهربائية، ومحطات الطاقة وحلول الطاقة المتكاملة، وتساعد في بناء مراكز بيانات وشبكات اتصالات ذكية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون.

وفي قطاع النقل الأخضر، تعيد تعريف تجارب القيادة والسلامة العملاء في المركبات الكهربائية، من أجل بناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا، كما تواصل هواوي التركيز على قطاع البترول وتعزيز قدرات الشركاء وتطوير الحلول المخصصة لسيناريوهات محددة والتعاون مع العملاء على تحقيق قيمة جديدة.