«هواوي مصر» تطلق مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا

أطلقت شركة هواوي مصر لحلول الاتصالات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق مبادرة “المرأة في مجال التكنولوجيا”بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنقسم مبادرة “المرأة في مجال التكنولوجيا” إلى ثلاثة برامج رئيسية (التكنولوجيا معها، ومن أجلها، وبقيادتها)، حيث يتم تقديم تدريبات مختلفة داخل كل برنامج للتناسب مع جميع السيدات، سواء كن متخصصات أو غير متخصصات وذلك لمساعدتهن على إيجاد مجالات جديدة وخلق فرص عمل مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما سيتم اختيار بعض المتدربات المتميزات بالتعاون مع المجلس للحصول على تدريبات ليصبحن بعد ذلك مدربات معتمدات ومؤهلات ويشجعن غيرهن على الحصول على تدريبات وإيجاد فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات

وقال مابن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجي بشركة هواوي مصر: “تولي شركة هواوي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك فنحن سعداء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي.”

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس عن سعادتها بالشراكة مع شركة هواوي ، مشيدة بدعم الشركة للمبادرة التي تعد الأولى من نوعها.

كما أكدت أهمية تمكين النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما يسهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معربة عن أملها في أن يصل التدريب لأكبر عدد من السيدات في مختلف المحافظات.

.ومن جانبها، أشارت المهندسة أسماء سراج الدين، الرئيس التنفيذى لأكاديميات هواوي مصر، إلى أن المبادرة تتيح الفرص لكافة السيدات والفتيات من جميع أنحاء الجمهورية على الحصول على التدريبات مكثفة أونلاين وذلك لإعداد جيل متخصص في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والسحابة وغيرها مما يؤهلهن للعديد من فرص للتوظيف ويساعد في تمكين الفتيات، ويستهدف التعاون تدريب 2000 سيدة في جميع أنحاء الجمهورية في خلال عامين.

وأوضحت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة إنجى اليمانى، أنه بمجرد إطلاق المبادرة تقدمت الدفعة الأولى من النساء اللاتي يتم تدريبهن من قبل مدربات معتمدات من أكاديميات هواوي خلال المبادرة، ووصل عددهن إلى 1700 سيدة، وتم تدريب أكثر من 200 سيدة خلال أسبوعين، مؤكدة أن التدريبات مستمرة لتمكين أكبر عدد من الفتيات الواعدات في مجال التكنولوجيا.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة هواوي والمجلس القومي للمرأة لإهداء 100 لابتوب لتيسير المجالات التدريبية.

وقع البروتوكول مابن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الإستراتيجي بشركة هواوي مصر وإيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من قيادات شركة هواوي وأعضاء المجلس القومي للمرأة.