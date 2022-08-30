هواوي : مصر تتمتع بإمكانيات وموقع يجعلها مركزا إقليميا للطاقة

شاركت هواوي تكنولوجيز العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بمعرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (The Solar Show MENA 2022).

واستعرضت هواوي أحدث حلولها التكنولوجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة، وتقديم ورش عمل لمشاركة المعرفة وتوفير أفضل الممارسات في مجال الطاقة الرقمية.

هواوي

يأتي ذلك في إطار سعي هواوي لبناء مجتمع ذكي خالٍ من الكربون، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الدولة الطموحة لمزيج الطاقة 2035 وبالتماشي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP27”.

تناولت هواوي في جناحها بالمعرض حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية “FusionSolar” التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية، وتتميز بفعاليتها من حيث التكلفة وخلوها من المخاطر وسهولة التركيب والتشغيل وكذا التشخيص وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

سوق واعد

وقال جوى دينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي مصر، إن مصر سوقًا واعدة في مجال الطاقة الشمسية بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها التي تؤهلها لتصبح مركزًا رئيسيًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف: “تحرص الشركة على الاستثمار في البحث والتطوير للوصول إلى حلول من شأنها دمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية بغرض بناء مجتمع مستدام منخفض الكربون ، كما تدعم حلول الطاقة التي استعرضتها الشركة في المؤتمر عملائنا وشركائنا من القطاعين العام والخاص في مصر”.

وتابع: “ندعم جهود الحكومة لتحقيق الرقمنة في القطاع وتعظيم القيمة من الموارد الطبيعية في مصر للوصول إلى مزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، بما يساهم في الوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة؛ تماشيًا مع رؤية الدولة لمزيج الطاقة 2035 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050”.

يذكر أن هواوي هي شركة عالمية عاملة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.