«هواوي لأجهزة المستهلك» تطلق 30% خصومات على قطع الغيار وخدمات مجانية

أطلقت شركة هواوي لأجهزة المستهلك “موسم العطاء من هواوي”، لتقدم مجموعة من العروض والخصومات التي تصل إلى 30% على قطع الغيار وخدمات أخرى مجانية.

وتستمر حملة “موسم العطاء من هواوي” خلال الفترة من 15 يوليو الجاري، وحتى 15 أكتوبر القادم، بمجموعة محددة من مراكز خدمات الصيانة المعتمدة، وستقدم هواوي خلالها خدمات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء متمثلة في إتاحة خصم يصل إلى 20% على قطع الغيار، إضافة إلى توزيع هدايا ترحيب على الزائرين لمراكز صيانة هواوي مثل منحهم غطاء خلفي مجانا لهواتفهم، وأيضاً أفلام حماية مجانية لشاشات موبايلاتهم.

قال جايسون زوي، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك: إن شركة هواوي تعمل بشكل مستمر لتفوق تطلعات وتوقعات عملائها، حيث يتمتع عملائنا برعاية وعناية خاصة على كافة المستويات؛ بداية من مرحلة البيع وحتى نهاية عمر الأجهزة، وعلى مدار هذه الفترة نقدم لعملائنا حملات وعروض متميزة ومتنوعة، خاصة في خدمات ما بعد البيع التي تعد شركة هواوي رائدة في تقديمها بمصر والعالم.

وأكد أن هواوي منذ بداية عملها في مصر وهي تقوم بتقديم أفضل برامج خدمات ما بعد البيع لجميع العملاء وفي كافة القطاعات، بما يمنح عملائنا مميزات حصرية، بما يجعلنا نستمر في تطوير وتعزيز خدمات ما بعد البيع لتقدم أكثر تجربة متكاملة وسلسة لعملائها.

وتحرص شركة هواوي على تحقيق التكامل فيما تقدمه من خدمات ما بعد البيع، من خلال سلسة متوازية من الخدمات التي تكمل بعضها البعض حتى يحصل عملائنا على أفضل الخدمات، وذلك في إطار تعزيز التفاعل المستمر مع على مدار العام، من خلال مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان، الخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع التي تتميز بها هواوي.

كما نجحت الشركة خلال العام الجاري في تكثيف نشاطاتها لخدمة عملائها وتقديم أفضل البرامج والحملات لخدمات ما بعد البيع، حيث قامت مع بداية العام بافتتاح فرعين للصيانة أحدهما بمنطقة حلوان بالقاهرة والثاني بمنطقة لوران بالإسكندرية؛ وتم تجهيزيهما بأحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة، التي تضمن تنفيذ عمليات صيانة على أعلى مستوى وتوفر الراحة والوقت للعملاء. كما أطلقت حملة موسعة وبخصومات كبيرة لجميع العملاء لتغير زجاج شاشة هواتف هواوي على مجموعة من الموديلات المحددة، إضافة إلى مد فترة الضمان الإضافي على قطع الغيار المستبدلة.