«هواوي لأجهزة المستهلك» تجري إعادة هيكلة لتطوير محفظة خدماتها

علمت المال من مصادر مطلعة بشركة هواوي مصر لاجهزة المستهلك ان الشركة حاليا بصدد اعادة اجراء عملية اعادة هيكلة في نظامها الاداري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ” للمال ” ان ادارة هواوي تعكف حاليا على دراسة الموقف الوظيفي للعاملين بالشركة ، اذ تعتزم عدم تجديد التعاقد مرة اخرى لعدد من موظفيها .

ولفت المصدر إلى أن “هواوي” تعمل حاليا على تطوير كافة خططها الإدارية والتشغيلية بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها سوق أجهزة المحمول في مصر.

ونفى المصدر التصريحات التي يجري تداولها حاليا بشأن تسريح هواوي موظفيها الحالين، مشددا على ان الشركة تعتزم استقبال دفعات جديدة من الموظفين واجراء تعاقدات جديدة مما يخدم الخطة الاستراتيجية للتطوير التي تتبناها هواوي .

يشار الى ان عدد من شركات التكنولوجيا العالمية ومنها تسلا وسويفل قامت بأعادة ترتيب اوراقها الداخلية، في اطار الحد من النفقات الشتغيلية ، وسط الموجة التضخمية العنيفة التي تشهدها حاليا اسواق العالم في الوقت الراهن .